Кунгурский мясокомбинат оштрафовали за нарушения техрегламентов

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю выявило нарушения в деятельности ООО «Мясокомбинат “Кунгурский”». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница мясокомбината «Кунгурский» в соцсети Фото: страница мясокомбината «Кунгурский» в соцсети

В ходе проверки мясокомбината было установлено, что в одном из цехов находятся контейнеры с мясной продукцией, не закрытые крышками и с отверстиями в корпусе, находящиеся в зоне расположения биоотходов, также есть не закрытое герметично мясо, на которое стекает конденсат от кондиционера, что не обеспечивает защиту от загрязнения пищевой продукции.

По данным компонента «Меркурий», 19 декабря 2024 года была оформлена производственная транзакция, согласно которой были выработаны сосиски «Аппетитные», где в качестве сырья указаны филе куриное, шпик боковой, меланж, которые не использовались для их выработки. Также были оформлены другие транзакции с подобными нарушениями. Все это не дает возможности обеспечения прослеживаемости сырья при производстве мясной продукции и говорит о нарушении требований ветеринарных правил.

4 марта 2025 года Россельхознадзор признал ООО «Мясокомбинат “Кунгурский”» виновным в нарушении требований технических регламентов и назначил наказание в виде штрафа.