С начала марта 2025 года в Петербурге выпало 62% от месячной нормы осадков

Начавшийся во вторник, 4 марта, снегопад добавил Петербургу 30% от месячной нормы осадков. При этом перед подходом очередного атмосферного фронта в городе уже выпало 62% от стандартной нормы за март. Такие цифры в среду, 5 марта, назвал руководитель Гидрометцентра, главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

«Как и вчера ждем снег преходящий в дождь, усиление юго-западного ветра до 7-12 м/с и повышение температуры воздуха до +2…+4 градусов, но наиболее высока температура будет во второй половине дня. А пока в снеге может и 0 градусов продержаться»,— написал господин Колесов в своем Telegram-канале.

Также специалист отметил, что в среду в Петербурге ожидается еще 5-7 мм осадков.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жителей и гостей Петербурге вновь предупредили об ухудшении погодных условий из-за сильного ветра. Ввиду этого в городе на сутки продлили «желтый» уровень погодной опасности.

Андрей Цедрик