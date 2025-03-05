Жителей Петербурга снова предупредили об ухудшении погоды из-за сильного ветра

Петербуржцев и гостей города вновь предупредили об ухудшении погодных условий. Об этом утром 5 марта напомнили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в эту среду на территории Петербурга ожидается усиление ветра. Его порывы могут достигать 17 м/с, отметили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за сильного ветра в Петербурге на сутки продлили «желтый» уровень погодной опасности.

Андрей Цедрик