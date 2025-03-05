Глава Татарстана Рустам Минниханов на заседании Совета Безопасности республики дал поручение провести повторный осмотр всех сооружений, которые могут быть использованы в качестве укрытий в случае атак БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минниханов поручил повторно проверить сооружения пригодные для укрытий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Минниханов поручил повторно проверить сооружения пригодные для укрытий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Минниханова, в помещениях, предназначенных для укрытий, необходимо создать комфортные условия для пребывания людей: обеспечить наличие скамеек и достаточного запаса воды.

«Приведение существующих убежищ и укрытий к нормальному состоянию следует проводить поэтапно под контролем республиканского МЧС», — сказал Минниханов.

В январе сообщалось, что количество укрытий в Казани достигло 1,7 тыс. и в случае необходимости ими смогут воспользоваться более 1,7 млн человек.

Артём Дергунов