Минниханов поручил повторно проверить сооружения пригодные для укрытий
Глава Татарстана Рустам Минниханов на заседании Совета Безопасности республики дал поручение провести повторный осмотр всех сооружений, которые могут быть использованы в качестве укрытий в случае атак БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Минниханов поручил повторно проверить сооружения пригодные для укрытий
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
По словам господина Минниханова, в помещениях, предназначенных для укрытий, необходимо создать комфортные условия для пребывания людей: обеспечить наличие скамеек и достаточного запаса воды.
«Приведение существующих убежищ и укрытий к нормальному состоянию следует проводить поэтапно под контролем республиканского МЧС», — сказал Минниханов.
В январе сообщалось, что количество укрытий в Казани достигло 1,7 тыс. и в случае необходимости ими смогут воспользоваться более 1,7 млн человек.