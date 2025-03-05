Трех новосибирцев осудили за планирование поджога избирательного штаба Путина

Суд вынес приговор трем жителям Новосибирска, планировавшим, по версии следствия, поджог избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина в Алтайском крае в марте 2024 года. Он назначил Сергею Дементьеву, Артему Жиленкову и Дмитрию Родькину соответственно 18, 17 и 16 лет лишения свободы, рассказали «Ъ» в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда. Первые три года они будут отбывать в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

По информации суда, Сергей Дементьев являлся противником специальной военной операции, проводимой РФ на Украине. Он установил контакт с представителями военизированной организации «Легион «Свобода России» (признана террористической и запрещена в РФ) и сообщил о своей готовности совершать теракты на территории РФ.

Как указывается в деле, в дальнейшем Сергей Дементьев со своими знакомыми Артемом Жиленковым и Дмитрием Родькиным приехали в Барнаул и, выполняя задания куратора, собрали информации о региональном избирательном штабе Владимира Путина, который собирались поджечь. Следуя полученным инструкциям, они изготовили «коктейли Молотова». Однако осуществить задуманное не успели, так как были задержаны сотрудниками спецслужб.

В марте прошлого года ФСБ сообщила о предотвращении в Алтайском крае теракта, который должен был произойти перед президентскими выборами. По заданию военизированной организации Украины трое новосибирцев, приехавших в Барнаул, собирались сжечь региональный избирательный штаб поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Оперативники задержали подозреваемых, когда те подъехали к штабу на автомобиле, изъяли у них пять бутылок с «коктейлем Молотова». Задержанным вменили в вину покушение на теракт группой лиц (ст. 30 и ст. 205 УК РФ), в последующем в деле появилась ст. 275 о государственной измене.

Илья Николаев