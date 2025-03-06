Исток — дело тонкое

Премия «Золотая маска» объявила о своих ближайших планах. Во второй раз за 30 лет ее существования церемония вручения премии пройдет в этом году не в Москве. И впервые за все годы не в марте-апреле, а фактически уже после закрытия театрального сезона — в июне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перечень московских фестивальных показов «Маски» значительно скуднее, чем в прошлые годы

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Перечень московских фестивальных показов «Маски» значительно скуднее, чем в прошлые годы

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

После смены руководства в Союзе театральных деятелей, отставки прежней дирекции национальной театральной премии и полной перестройки принципов судейства и экспертизы «Золотая маска» некоторое время была скорее мертва, чем жива. Имена победителей в прошлом году были названы, но фестиваль в его привычном виде не проводился — соответственно, интриги живого соревнования не было, и поэтому большого интереса раздача наград у общественности не вызвала. Тем более что процедура работы жюри тоже вызвала много нареканий: было ясно, что принцип «все смотрят все» отставлен за невозможностью его соблюдения, и работа жюри в таких условиях оказалась непрозрачной.

Теперь председатель Союза театральных деятелей и президент премии Владимир Машков объявил, что премия «возвращается к своим истокам» — впрочем, это касалось не восстановления независимости оценок, а факта проведения фестиваля в Москве. По словам Машкова, зрители в течение весенних месяцев смогут увидеть в столице более 40 спектаклей. Это, конечно, гораздо меньше, чем прежде, когда количество мероприятий, проходивших в рамках театральной премии, исчислялось сотнями. Если открыть расписание фестиваля, то легко увидеть, что в подавляющем большинстве случаев место показа спектакля совпадает с местом его производства, то есть большая часть работ из регионов будет вновь участвовать в фестивале, не покидая своих городов. Исключение сделано лишь для некоторых — так, в Москве выступят Бурятский театр драмы из Улан-Удэ, Театр драмы из Лысьвы, Тюменская драма, Красноярский музыкальный театр, Театр драмы из Минусинска, Театр оперы и балета из Якутска и несколько других театров. По какому принципу — финансовому, художественному или идейному — были выбраны именно они, разъяснений не давали.

Две важнейшие новости связаны с проведением церемонии вручения «Золотой маски». Во-первых, она пройдет гораздо позже, чем прежде,— в конце июня, то есть фактически уже после завершения театрального сезона. И, главное, проведут ее не в Москве (такое случится во второй раз за 30 лет: впервые церемония — правда, тогда вместе со всем фестивалем — уехала в 2003 году в Петербург как подарок к 300-летию города). Первые сообщения на эту тему появились некоторое время назад, когда министр культуры Ольга Любимова и сам Владимир Машков участвовали в открытии нового здания Театра имени Камала в Казани. Чиновники были настолько потрясены размерами и богатством академического сооружения (56 тыс. кв. м, четыре зала, 1490 мест, как уточнила 5 марта министр культуры Татарстана Ирада Аюпова), что предложили «подарить» городу «Золотую маску». Теперь это подтверждено официально: праздник театра случится в столице Татарстана 26 июня. Там, как известно, и организовывать торжества умеют, и гостей принимать, и публика благодушнее, чем в Москве.

Владимир Машков вообще дал понять, что не прочь и впредь отправлять церемонии куда-нибудь в регионы — туда, где появляются новые храмы Мельпомены, а также Талии и Терпсихоры. Впрочем, и Москву не оставили уж совсем без сладкого: в Международный день театра, 27 марта, в Бетховенском зале Большого театра пройдет вручение специальных премий «Золотой маски».

Отдел культуры