Сотрудники МЧС спасли 83-летнего сочинца, застрявшего в лесу Дагомыса

Спасатели МЧС России эвакуировали 83-летнего жителя Сочи, пострадавшего во время прогулки в лесном массиве поселка Дагомыс, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале. Пожилой мужчина отправился собирать весенние нарциссы, но упал на скользком склоне и запутался в зарослях колючих кустарников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю

До прибытия сотрудников регионального спасательного отряда поиск сочинца начали местные жители, которые первыми обнаружили пенсионера. Прибывшие на место спасатели помогли мужчине освободиться из зарослей и сопроводили его из горно-лесной местности.

В результате происшествия пострадавший получил ушиб тазобедренного сустава. От неотложной медицинской помощи 83-летний пенсионер отказался, заявив, что обратится в поликлинику на следующее утро.

Покидая место происшествия, сочинец подарил девушкам-спасателям, участвовавшим в операции, весенние букеты цветов.

Мария Удовик