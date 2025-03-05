Иностранные компании отозвали 50 регистраций лекарств в РФ за последние месяцы

Иностранные фармацевтические компании пренебрегают российским рынком, и нет оснований думать, что ситуация изменится, считает заместитель генедиректора «Герофарма» Марина Рыкова. На круглом столе «Ъ» она привела цифры: только за последние месяцы они отозвали около 50 регистрационных удостоверений на свои препараты, причем некоторые из них не имеют зарегистрированных аналогов.

По словам госпожи Рыковой, 76% рынка клинических исследований сейчас занимают отечественные компании. «Общее количество клинических ислледований, инициированных зарубежными спонсорами, с 2021 года уменьшилось на 73 %. Что важно, это произошло еще до начала специальной военной операции. С конца 2021 года наблюдается сильный спад в исследованиях инновационных препаратов, инициируемых зарубежной фармой, — с 404 до 40»,— отметила она. По словам эксперта, сокращение числа клинисследований говорит о том, что иностранные фармкомпании и не планируют выводить препараты на российский рынок.

Как пояснили «Ъ» в компании, за последнее время были отозваны регистрационные удостоверения на антибиотики – «Инванз» (международное непатентованное наименование, МНН — эртапенем), «Зинацеф» (МНН цефуроксим) и «Фортум» (МНН цефтазидим), препарат для терапии ревматоидного артрита «Кевзара» (сарилумаб) от Sanofi не имеет зарегистрированных аналогов). На днях также отозвана регистрация вакцины против клещевого энцефалита «ФСМЕ-ИММУН» и противоопухолевого лекарства эпирубицин от Pfizer.

О «скрытых» санкциях против российской фармотрасли в ходе круглого стола заявила и депутат Госдумы Ирина Филатова. Она отметила, что сокращение числа клинических исследований – как раз один из таких шагов.

Виктория Колганова