Депутат Госдумы рассказала о «скрытых» санкциях против российской фармотрасли

После начала СВО в России превалировали мнения о том, что «санкционная война» не затронет фармотрасль, однако это все-таки произошло, заявила член комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова (КПРФ). На круглом столе, организованном «Ъ», она отметила, что санкции формально не коснулись фармотрасли, однако международные фармкомпании вводят ограничения скрытно.

«Сейчас на территории России не проводятся клинические испытания по многим и многим наименованиям. Это один из скрытых шагов в рамках санкций. То есть во всем мире сейчас вводятся в оборот лекарственные препараты, которые наши пациенты уже гарантированно не получат. После начала СВО превалировали мнения, что фарму не затронет санкционная война, но это случилось»,— заявила она.

Круглый стол был посвящен законопроекту о перечне стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). Предполагается, что препараты, которые попадут в перечень, получат преференции при госзакупке по правилу «второй лишний». Согласно этому правилу, если в конкурсе участвуют препараты, полностью произведенные в России, остальные заявки будут отклоняться. Механизм заработал с начала этого года в отношении препаратов из перечня жизненно важных.

С Ириной Филатовой поспорил исполнительный директор ассоциации фармацевтических компаний «Инфарма» Вадим Кукава. Он отметил, что случаи, когда российские пациенты не получают какой-либо препарат, единичны и ничего не мешает транснациональным компаниям ввозить их на российский рынок.

«Инфарма» была в числе фармассоциаций, направивших председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором попросили отложить введение «второго лишнего» для СЗЛС до 2027 года. Как писал РБК, фармпроизводители опасаются, что при применении этого правила к новому списку может, например, увеличиться стоимость лекарств: себестоимость препаратов, производимых из российских субстанций, станет выше, чем в случае закупки сырья в Китае или Индии.

Почему фармотрасль разошлась в оценках критериев формирования перечня СЗЛС — в материале «Ъ-Здравоохранение»

Виктория Колганова