В Набережных Челнах сотрудники полиции при въезде в город задержали 24-летнего жителя Челябинской области, находящегося в междугороднем автобусе с 2 кг мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Челнах полицейские задержали наркокурьера с 2 кг мефедрона

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Челнах полицейские задержали наркокурьера с 2 кг мефедрона

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Мужчина был доставлен в отделение полиции, а изъятое вещество в свертке было отправлено на экспертизу. Позже экспертиза показала, что этим веществом был мефедрон весом 2 кг.

По словам задержанного, по прибытии из Московской области в Уфу, он должен был сделать закладки и получить за это 200 тыс. руб. от своих работодателей. Также он сообщил, что начал свою деятельность в мае 2024 года, найдя объявление о быстром заработке в одном из мессенджеров.

Сначала он раскладывал наркотики в своем регионе, но позже стал ездить в командировки по России. В феврале он уже перевозил вещества, пользуясь услугами междугороднего транспорта. Однако на этот раз его задержали в Челнах.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств).

Артём Дергунов