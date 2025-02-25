WSJ рассказала, какие виды вооружений потеряет Украина без помощи США

Без военной помощи США у Украины хватит оружия, чтобы сражаться в нынешнем темпе до лета, заявили The Wall Street Journal (WSJ) западные чиновники. После этого Киев может лишиться некоторых своих самых современных вооружений, в том числе систем ПВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anatolii Stepanov / Reuters Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Крупных поставок оружия, которые администрация предыдущего президента США Джо Байдена одобрила для Украины, должно быть достаточно по крайней мере до середины года, сказала экс-сотрудница Пентагона Селеста Уолландер. По оценке неназванного чиновника, сейчас Украина производит или финансирует около 55% своей военной техники, США поставляют около 20%, Европа — 25%. Украина также сама производит 2,5 млн артиллерийских и минометных снарядов в год. По состоянию на сентябрь США отправили Киеву около 3 млн артиллерийских снарядов, а Евросоюз (ЕС) в 2024 году увеличил их производство до 1,4 млн.

Но в краткосрочной перспективе Украине будет фактически невозможно заменить часть поставок США, включая передовые системы ПВО, баллистические ракеты класса «земля—земля», навигационные системы и дальнобойную ракетную артиллерию. Европа просто не производит такое вооружение в достаточном количестве или вообще не производит, отмечает WSJ.

По словам чиновников и аналитиков, как только американские поставки закончатся, способность Украины наносить удары на больших расстояниях и защищать свои тыловые позиции пострадает. Эксперты называют самой большой проблемой отсутствие систем ПВО Patriot, которые могут сбивать российские баллистические ракеты. Также ударом для ВСУ будет потеря дальнобойных ракет ATACMS (дальностью до 300 км) и возможное отключение от спутниковой связи Starlink, предоставление которой частично финансируется Пентагоном.

Предыдущая администрация США в январе выделила Украине последний пакет военной помощи на $500 млн. С начала российской военной операции она обязалась предоставить Киеву вооружения на $65,4 млрд. Из них не успели потратить около $4 млрд.

О помощи Украине со стороны ЕС — в материале «Ъ» «Евросоюз еще повоюет».