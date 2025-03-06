Квартиры укрепились в спросе

Стоимость вторичной недвижимости на основных региональных рынках России за месяц выросла на 0,6%. Ипотечных сделок стало существенно меньше, но активность поддерживают покупатели с собственным капиталом, накопившие значительный объем средств на депозитах или получившие бонусные выплаты. Стимулирует спрос и постепенное расширение экспозиции. В ближайшей перспективе аналитики рассчитывают на стабилизацию цен на жилье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) по итогам февраля составила 151,8 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике». За месяц значение увеличилось на 0,6%, а в январе коррекция составила 0,7%.

Аналитики «Яндекс Недвижимости» зафиксировали увеличение цен в городах-миллионниках на аналогичные 0,7% за последний месяц. В России в целом показатель, по подсчетам «Этажей», достиг 128 тыс. руб. за 1 кв. м, прирост составил 0,4%.

Директор «Этажей» Ильдар Хусаинов констатирует, что стоимость вторичной недвижимости оказалась более устойчивой к колебаниям спроса, чем ожидалось. Основной причиной сохранения средних цен на вторичном рынке руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов считает довольно высокий уровень спроса в первые месяцы года. Его подстегивало в том числе получение новогодних бонусов и закрытие коротких сверхдоходных депозитов. «Рынок держится именно благодаря этим сделкам, в то время как выдача ипотеки на готовое жилье упала в разы»,— говорит он.

«Этажах» отмечают, что без привлечения ипотеки сейчас совершается 82% сделок с готовым жильем.

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров напоминает, что рынок купли-продажи вторичного жилья показал наибольший спад в конце прошлого года. «При возвращении интереса и активности покупателей он может показать и выраженное восстановление из-за эффекта низкой базы»,— рассуждает эксперт.

Лидеры роста и падения

Самый заметный рост цен на вторичное жилье за последний месяц эксперты «ЦИАН.Аналитики» зафиксировали в Уфе. Среднее значение увеличилось на 2,3%, до 131 тыс. руб. за 1 кв. м. В Красноярске показатель вырос на 1,7%, до 132,4 тыс. руб. за 1 кв. м. Аналитики «Этажей» отметили увеличение на 1,1% в Ханты-Мансийске, до 122,6 тыс. руб. за 1 кв. м. Одновременно в Нижнем Новгороде среднее значение, по данным «ЦИАН.Аналитики», за месяц сократилось на 0,9%, до 160,6 тыс. руб. за 1 кв. м.

В Москве, по подсчетам «ЦИАН.Аналитики», средняя стоимость вторичного предложения в феврале составила 349,7 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,7% за месяц и на 3,2% год к году.

Руководитель направления «Вторичный рынок» компании «Икном-Недвижимость» Сергей Шлома называет ситуацию стабильной: ни цены, ни объем предложения в столице сейчас не показывают выраженных изменений. «Рынок неожиданно оказался очень устойчив — очевидно, что у людей есть деньги и они готовы за счет собственных средств финансировать те сделки, которые раньше закрывали за счет ипотеки»,— рассуждает он.

Покупатели, по мнению господина Шломы, сейчас практически не рассматривают инвестиционные сделки с целью увеличения капиталов. Хотя некоторые покупают квартиры, опасаясь держать деньги на счете или рассчитывая избежать обесценивания средств, говорит он.

Переток предложения

По данным «ЦИАН.Аналитики», на 18 крупнейших региональных рынках по итогам февраля продавалось 170 тыс. лотов. В «Этажах» зафиксировали увеличение предложения на 1,5% за месяц. Господин Попов предполагает, что на рынок постепенно возвращаются собственники, ранее сделавшие паузу в продаже жилья и решившие сдавать его в аренду. «Но ставки снизились относительно осенних рекордных значений на 10%, и мотивации сдавать квартиры стало меньше»,— рассуждает эксперт.

В сегменте продажи вторичной недвижимости, напротив, дисконты сейчас сокращаются. Если в четвертом квартале прошлого года квартира за время экспозиции объявления дешевела в среднем на 4–4,5%, то сейчас — на 3,5–4%, говорит Алексей Попов. Евгений Белокуров обращает внимание на то, что скидки продавцов в любом случае не помогают широкому рынку и могут быть актуальны лишь для части покупателей.

Рост экспозиции, по мнению господина Попова, также позитивно влияет на спрос. Количество просмотров объявлений в феврале увеличилось на 7% по сравнению с январем. Ильдар Хусаинов отмечает, что сделок также стало больше на 5–7%. Хотя интерес покупателей по-прежнему фрагментирован: больше звонков и просмотров получают лоты с хорошими документами, возможностью быстрого выхода на сделки и расположенные в недавних новостройках, говорит Алексей Попов.

Господин Шлома добавляет, что высоким спросом пользуется жилье со свежим ремонтом.

Алексей Попов рассчитывает, что медленный рост цен сохранится при условии отсутствия внешних потрясений. Сергей Шлома предполагает, что стоимость недвижимости будет оставаться стабильной. Господин Белокуров также не видит предпосылок для существенного роста или снижения стоимости вторичного жилья. Хотя эксперт отмечает, что в перспективе снижение ставок по вкладам может активнее стимулировать переток средств с депозитов в недвижимость. Часть покупателей при этом сделают выбор именно в пользу вторичного рынка.

Цены на вторичную недвижимость на основных региональных рынках России Выйти из полноэкранного режима Средняя цена предложения (тыс. руб./кв. м) Изменение (%) Февраль 2024 Январь 2025 Февраль 2025 За месяц За год Москва 338,9 347,1 349,7 0,70% 3,20% Санкт-Петербург 220,2 229,9 230,1 0,10% 4,50% Казань 174,1 195,1 197,2 1,10% 13,30% Нижний Новгород 143,7 162,1 160,6 -0,90% 11,80% Екатеринбург 129,2 141,2 141,7 0,40% 9,70% Краснодар 131,6 142,3 141,6 -0,50% 7,60% Ростов-на-Дону 129,5 139,6 140,9 0,90% 8,80% Новосибирск 124,3 134,7 135,8 0,80% 9,30% Красноярск 118,5 130,2 132,4 1,70% 11,70% Уфа 120,7 128,1 131 2,30% 8,50% Самара 122,6 127,7 127,8 0,10% 4,20% Омск 108,6 113,6 113,7 0,10% 4,70% Пермь 105 111,7 113,2 1,30% 7,80% Воронеж 99,8 109,4 110,6 1,10% 10,80% Челябинск 101,2 107,8 108,1 0,30% 6,80% Волгоград 100,1 106 106,1 0,10% 6,00% Московская область 164,9 165,2 165,9 0,40% 0,60% Ленинградская область 130 124,6 126,5 1,50% -2,70% Открыть в новом окне Источник: «ЦИАН.Аналитика».

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Александра Мерцалова