Метры по стабильным ценам

За февраль 2025 года средняя стоимость первичной недвижимости на основных региональных рынках России выросла на 0,7%. По сравнению с январем рост цен замедлился более чем в два раза, несмотря на сезонное оживление спроса и стремление застройщиков ограничить объем предложения на рынке. В отсутствие стимулов для дальнейшего выраженного роста цен аналитики рассчитывают на стабилизацию средних значений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средняя стоимость новостроек на 18 основных региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в конце февраля составила 181,9 тыс. руб. за 1 кв. м. За месяц показатель увеличился на 0,7%, год к году — на 10,6%, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике». Эксперты отмечают, что в январе рост был более выраженным: тогда средние цены увеличились на 1,5%.

По данным «Этажей», средняя стоимость первичной недвижимости в России в целом в феврале составила 147 тыс. руб. за 1 кв. м, прибавив 1% за месяц и 13,3% год к году. В «Яндекс Недвижимости» зафиксировали небольшое сокращение средней стоимости новостроек в городах-миллионниках — на 0,1% за месяц, до 180 тыс. руб. за 1 кв. м. Средняя стоимость квартиры в новостройках страны, по данным «Авито Недвижимости», в феврале составила 8,6 млн руб. За месяц это значение не изменилось.

Лидеры снижения и роста

Заметный рост средней стоимости новостроек за последний месяц произошел в Воронеже. Подорожание, согласно «ЦИАН.Аналитике», составило 3,5%, до 134,9 тыс. руб. за 1 кв. м. По данным «Этажей», наибольший рост стоимости отмечен в Нижнем Новгороде — на 2,9%, до 200,7 тыс. руб. за 1 кв. м.

Из крупных городов снижение, по данным «Яндекс Недвижимости», наблюдается в Краснодаре, где за месяц жилье подешевело на 3,6%, до 150 тыс. руб. за 1 кв. м, и Ростове-на-Дону — на 1,2%, до 143 тыс. руб. за 1 кв. м.

В Москве новостройки, по подсчетам «ЦИАН.Аналитики», сейчас экспонируются по средней цене 383,9 тыс. руб. за 1 кв. м. За месяц значение выросло на 1%, за год — на 12%. В Санкт-Петербурге рост цен составил 0,9% и 7,6% соответственно, до 266,5 тыс. руб. за 1 кв. м.

Главная причина стабилизации стоимости новостроек — в конкуренции за покупателей.

Оставаясь острой, она ограничивает девелоперам возможности для индексации цен, констатирует руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов. Управляющий директор первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев говорит, что общее количество объявлений на платформе в феврале увеличилось на 4% к январю и на 31% год к году. Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров зафиксировал рост предложения на 4,9% за месяц. Он отмечает, что на рынке могли дополнительно появиться в том числе бюджетные лоты, оказавшие давление на медианные цены.

Баланс предложения

Впрочем, на рынках городов-миллионников, по словам господина Попова, предложение начало медленно сокращаться. Например, в Москве — на 6% за месяц, в Санкт-Петербурге — на 9%. Стремясь управлять объемом экспозиции, часть девелоперов снижают количество выставленных на продажу лотов в некоторых объектах, говорит эксперт. Директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев добавляет, что часть компаний за счет этого, напротив, рассчитывают увеличить свою долю рынка, но такая стратегия не очень распространена.

В свою очередь, активность покупателей на рынке новостроек показала сезонный рост после январского затишья. По данным «Авито Недвижимости», количество просмотров объявлений увеличилось за месяц на 21%.

Но интерес вряд ли будет долгим, предупреждает господин Белокуров. Сергей Зайцев отмечает, что показателям за аналогичный период прошлого года покупательская активность сейчас уступает 15–20%.

Это обусловлено низким уровнем одобрения ипотечных займов и увеличением сроков продажи вторичной недвижимости, говорит он.

Алексей Попов рассчитывает, что цены на первичном рынке недвижимости продолжат медленно расти в ближайшие полтора месяца, в частности за счет распространения нестандартных ипотечных схем. Но бурный рост он считает маловероятным. Застройщики ограничены в возможности повышать цены на жилье, согласен Дмитрий Алексеев.

Господин Белокуров предполагает, что стоимость новостроек будет стагнировать: ставки кредитования остаются на высоком уровне, активного роста спроса, который мог бы стимулировать цены, не предвидится в перспективе нескольких месяцев. Колебания, по мнению эксперта, в ближайшее время будут в большей степени обусловлены изменением структуры предложения, в частности уменьшением экспозиции студий.

Стоимость новостроек на основных региональных рынках России Выйти из полноэкранного режима Средняя стоимость предложения (тыс. руб./кв. м) Изменение (%) Февраль 2024 Январь 2025 Февраль 2025 За месяц За год Москва 342,7 380,2 383,9 1 12 Санкт-Петербург 247,7 264,2 266,5 0,9 7,6 Казань 209,6 240,6 243,6 1,2 16,2 Нижний Новгород 200,3 212,2 215,2 1,4 7,4 Краснодар 178,2 169,8 167,9 -1,1 -5,8 Новосибирск 150,1 161,9 165 1,9 9,9 Уфа 137,6 159,8 164,2 2,8 19,3 Екатеринбург 146 162,6 162,7 0,1 11,4 Челябинск 138,1 154,6 158,2 2,3 14,6 Пермь 127 153,4 152,7 -0,5 20,2 Омск 122,2 141 142,4 1 16,5 Ростов-на-Дону 138,8 148,2 141,7 -4,4 2,1 Красноярск 139,6 142 141,4 -0,4 1,3 Волгоград 122,2 141 140,3 -0,5 14,8 Самара 111,3 137,4 138,2 0,6 24,2 Воронеж 116,2 130,3 134,9 3,5 16,1 Московская область 185,1 190 192,3 1,2 3,9 Ленинградская область 147,9 161 163,3 1,4 10,4 Открыть в новом окне Источник: «ЦИАН.Аналитика».

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Александра Мерцалова