Суд в Сочи избрал меры пресечения бывшим владелицам СХП «Дмитриевское»

Центральный районный суд Сочи принял решение о мерах пресечения в отношении Светланы и Любови Новиковых, бывших владелиц сельхозпредприятия «Дмитриевское». Светлану Новикову поместили в следственный изолятор, в то время как Любовь Новикова была помещена под домашний арест. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суть обвинений против экс-владелиц сельхозпредприятия остается неизвестной — ГУ МВД по Краснодарскому краю не ответило на запрос «Ъ». Защитник Светланы Новиковой адвокат Сергей Костюк отказался от комментариев, сославшись на отсутствие согласия подзащитной. По данным «Ъ», в деле идет речь о мошенничестве.

С октября 2024 года Светлана и Любовь Новиковы являются соответчицами по иску Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и его приближенных. По неофициальной информации, Светлана Новикова ранее состояла в гражданских отношениях с господином Черновым.

Красногорский городской суд Московской области рассматривает иск Генпрокуратуры касательно активов стоимостью около 7 млрд руб. Претензии связаны с нарушением антикоррупционных ограничений Александром Черновым как во время работы председателем краевого суда, так и после отставки.

По утверждению надзорного ведомства, господин Чернов фактически владел ООО «Сельхозпредприятие Дмитриевское» в Кавказском районе Краснодарского края, хотя официально учредителями числились Светлана и Любовь Новиковы. Прокуратура считает, что женщины не являлись полноценными владелицами бизнеса, а лишь выполняли указания Александра Чернова. Весной 2025 года СХП «Дмитриевское» было продано семье главы Кавказского района Виталия Очкаласова.

Помимо аграрного бизнеса, мать и дочь Новиковы связаны с активами в Сочи. Светлане Новиковой с 2012 по 2018 год принадлежали 25% ООО «Бар Рубин». Сейчас эта доля перешла ее сыну Виталию Новикову, 27-летнему депутату законодательного собрания Краснодарского края, работающему в комитете по военным вопросам и общественной безопасности. Соучредителем «Бар Рубин» выступает Лиана Сырцова, вдова сочинского предпринимателя Эдуарда Кагосяна, погибшего от рук наемных убийц в 2010 году. Лиана Сырцова участвует в процессе по иску Генпрокуратуры как третье лицо.