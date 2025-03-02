Арест следом за иском

В Сочи суд избрал меру пресечения Светлане и Любови Новиковым, бывшим владелицам сельхозпредприятия «Дмитриевское». С октября прошлого года дочь и мать Новиковы являются соответчицами по иску Генпрокуратуры об изъятии активов экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. В чем женщины обвиняются, правоохранительные органы пока держат в тайне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Центральный районный суд Сочи отправил в СИЗО Светлану Новикову и под домашний арест Любовь Новикову. Информация размещена на сайте суда. Какие именно действия инкриминируются женщинам, пока неизвестно: в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю на запрос «Ъ» не ответили. Защитник Светланы Новиковой, адвокат Сергей Костюк не стал комментировать ситуацию, ссылаясь на то, что не получил согласия подзащитной на общение со СМИ. По данным «Ъ», в деле идет речь о мошенничестве.

Светлана и Любовь Новиковы — дочь и мать — входят в число ответчиков в процессе по иску Генеральной прокуратуры России об обращении в доход РФ имущества бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и его близких. По неофициальным данным, Светлана Новикова ранее была гражданской женой господина Чернова.

Дело по иску Генпрокуратуры рассматривает Красногорский городской суд Московской области, речь идет об активах стоимостью около 7 млрд руб.

Как ранее сообщал «Ъ», претензии к Александру Чернову и его близким связаны с нарушением антикоррупционных ограничений как во время его пребывания на посту председателя краевого суда, так и в период отставки. В частности, по данным надзорного ведомства, господин Чернов являлся фактическим владельцем ООО «Сельхозпредприятие (СХП) “Дмитриевское”» в Кавказском районе Краснодарского края. Учредителями агрофирмы числились Светлана и Любовь Новиковы.

Прокуратура настаивает на том, что женщины никогда не являлись полноправными владелицами бизнеса, а лишь выполняли указания господина Чернова. За счет незаконного участия в предпринимательской деятельности, утверждает надзорное ведомство, Александр Чернов извлекал доход для себя, своих родственников и подконтрольных лиц. Весной 2024 года СХП «Дмитриевское» было продано семье главы Кавказского района Виталия Очкаласова.

Помимо бизнеса в Кавказском районе, семья Новиковых имеет отношение к активам в Сочи.

Светлане Новиковой в период с 2012 по 2018 год принадлежали 25% долей ООО «Бар “Рубин”» (деятельность ресторанов), в настоящее время актив перешел ее сыну Виталию Новикову. 27-летний господин Новиков с 2022 года является депутатом законодательного собрания Краснодарского края, работает в комитете по военным вопросам и общественной безопасности. Соучредителем общества «Бар “Рубин”» является Лиана Сырцова, вдова сочинского бизнесмена Эдуарда Кагосяна, погибшего от рук киллеров в 2010 году. Госпожа Сырцова участвует в процессе по иску Генпрокуратуры в качестве третьего лица.

Аркадий Смирнов, Краснодар