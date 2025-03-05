Выручка «Полюса» за 2024 год выросла на 40%

По итогам 2024 года выручка золотодобытчика «Полюс» (MOEX: PLZL) выросла на 40% в годовом выражении, до $7,3 млрд. Компания объяснила это увеличением объемов реализации золота. За прошлый год «Полюс» нарастил выпуск золота на 7%, до 3 млн унций, что стало новым рекордом. Компания также обновила дивидендную политику.

Согласно отчетности (.pdf), скорректированный показатель EBITDA «Полюса» в 2024 году вырос на 49% и достиг нового рекорда — $5,6 млрд. Общие денежные затраты увеличились на 6%, до $383 на унцию, капитальные затраты — на 22,8%, до $1,2 млрд.

Совет директоров (СД) «Полюса» пересмотрел дивидендную политику, «приведя ее в соответствие с актуальной рыночной конъюнктурой и стратегическими целями». Целевой коэффициент дивидендных выплат сохранится на уровне 30% от показателя EBITDA. Проводить их планируется не реже чем дважды в год. СД может рекомендовать выплату дивидендов сверх целевого коэффициента. Вопрос выплаты дивидендов за четвертый квартал 2024 года рассмотрят в следующий понедельник, 10 марта.

Подробности — в материале «Ъ» «В одном сплошном "Полюсе"».