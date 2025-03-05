Экс-инспектор Ростехнадзора в Башкирии обвиняется в получении взятки

Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело бывшего государственного инспектора Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Башкирии, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Он обвиняется в получении взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и получении мелкой взятки (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По версии следствия, инспектор с апреля по декабрь 2023 года неоднократно получал взятки от представителей двух компаний за то, что не указывал в актах проверки нарушения, выявленные во время выездных мероприятий на объектах капитального строительства.

Общая сумма взяток составила 155 тыс. руб.

После получения денег в декабре 2023 года обвиняемого задержали сотрудники УФСБ России по Башкирии. Он полностью признал вину.

Майя Иванова