«Амкар» провел первый контрольный матч на южном сборе

Футбольный клуб «Амкар Пермь» проводит тренировочные сборы в Сочи. В своем первом контрольном матче пермская команда обыграла ФК «Космос» из Долгопрудного со счетом 3:0 Голы забили Никита Голдобин, Артем Котик с пенальти и Егор Никифоренко. Все игроки дебютируют за «Амкар» в этом сезоне. Соперник стал вторым в прошлом году в группе третьего дивизиона Б второй лиги.

Как отметил главный тренер ФК «Амкар-Пермь» Андрей Блажко, игра в целом оставила неплохое впечатление, хотя впереди еще много работы. Всего в Сочи готовятся к стартам 22 футболиста и несколько воспитанников академии футбола.

Следующая игра состоится 7 марта с ФК «Сочи-2».