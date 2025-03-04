Два человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 50 боеприпасов и 43 беспилотников. В результате пострадали два человека, разрушения получили четыре частных домовладения и четыре транспортных средства. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе поселок Малиновка, села Никольское, Репное, Толоконное и Устинка обстреляли двумя снарядами и пятью БПЛА, четыре из которых сбили. В Толоконном были повреждены сельхозпредприятие и три единицы спецтехники, в поселке Малиновка — частный дом.

В Борисовском районе хутор Никольский атаковал один дрон — пострадал соцобъект.

В Валуйском округе по селам Борки, Двулучное, Долгое и Казначеевка ударили с помощью шести беспилотников, пять из которых ликвидировали. Разрушения получили два частных дома и транспортное средство.

В Волоконовском районе села Борисовка и Тишанка обстреляли с помощью 17 боеприпасов и трех дронов. Повреждены производственное предприятие, соцобъект и подсобное помещение, детская площадка, коммерческий объект, линии электро- и газоснабжения, хозпостройка во дворе частного дома.

В Грайворонском округе села Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино атаковали с помощью одного боеприпаса и трех БПЛА. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе по селам Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено ударили с помощью 30 боеприпасов и двух беспилотников. В селе Репяховка из-за атаки дрона по легковушке пострадали супруги. Женщина получила осколочные ранения лица, рук и ног, ее состояние оценивается как тяжелое. У ее мужа диагностировали минно-взрывную травму. Оба пациента находятся в областной клинической больнице. Разрушения получили автобус и легковой автомобиль.

В Шебекинском округе поселок Первомайский, села Вознесеновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Марьино атаковали с помощью 23 БПЛА, 21 из которых уничтожили. В Мешковом повреждены забор частного домовладения и легковой автомобиль.

Сутками ранее ВСУ обстреляли шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 50 боеприпасов и 48 БПЛА. Никто не пострадал, установлен ряд разрушений.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова