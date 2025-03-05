Экс-руководитель краевого гостехнадзора избран главой Осы

Главой Осинского округа избран Игорь Морозов (на фото), ранее занимавший должность начальника инспекции государственного технического надзора Пермского края. Как сообщает телеграм-канал «На местах», его кандидатуру поддержали депутаты местной думы. К исполнению обязанностей господин Морозов приступит с 6 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вести-Пермь Фото: Вести-Пермь

Прежний руководитель Осинского округа Алексей Григорьев, руководивший территорией с 2020 года, в выборах принимать участия не стал.

Осенью 2024 года, после очередных выборов в Осинскую думу, оппоненты господина Григорьева сформировали в представительном органе коалицию против действующего руководителя. После этого региональные власти, по информации «Ъ-Прикамье», решили поддержать на конкурсе Игоря Морозова.