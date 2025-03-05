У «тролля» сел аккумулятор

Арбитражный суд Крыма при пересмотре дела отказал местному бизнесмену во взыскании 257 млн руб. с Джизакского аккумуляторного завода (Ташкент, Узбекистан) за использование бренда KUCH. Узбекский производитель использовал товарный знак при поставках батарей для завода «КамАЗ» в Татарстане. Суд признал, что бизнесмен регистрировал такой товарный знак исключительно для взыскания компенсации с добросовестных участников экономической деятельности. Юристы отмечают, что подобные действия имеют признаки патентного троллинга и, вероятно, повлекут аннулирование прав правообладателя на товарный знак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

АС Крыма пересмотрел иск местного предпринимателя Артема Палийчука из Симферополя о взыскании компенсации 257 млн руб. за нарушение исключительного права на товарный знак автомобильных аккумуляторов KUCH с Джизакского аккумуляторного завода и отказал в его удовлетворении. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Господин Палийчук является правообладателем данного товарного знака. Он заявил, что Джизакский завод без его разрешения использовал бренд, поставляя аккумуляторы из Средней Азии заводу «КамАЗ». Представители иностранного завода, в свою очередь, заявили, что истец не использует товарный знак, в то время как бренд использовался узбекской компанией до его регистрации в России крымчанином.

В соответствии с информацией на сайте Джизакского аккумуляторного завода, предприятие основано в 2003 году. Завод обладает производственной мощностью 800 тыс. аккумуляторов в год. Производимые аккумуляторы продаются под торговой маркой JAZ Battery. По данным сайта бизнес-миссии Made in Uzbekistan, продукцией ташкентского завода комплектовались автомобили, выпускаемые на заводах: ПАО «КамАЗ», GMUz, Manauto, Samauto, а также сельскохозяйственная техника холдинговой компании «Узагросаноатмашхолдинг». Свою продукцию завод экспортирует в страны Азии. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ИП Артем Палийчук занимается торговлей автодеталями и узлами, а также владеет компанией «Магнат-Ойл» с тем же видом деятельности, зарегистрированной в Симферополе в 2014 году. Предприниматель запатентовал 28 товарных знаков, и еще 12 заявок подано на регистрацию, права на пользование тремя товарным знаками переданы по лицензионным договорам.

При первоначальном рассмотрении дела в 2023 году АС Крыма установил, что Джизакский завод неоднократно в период с 2019 по 2022 годы обеспечивал поставки аккумуляторов «КамАЗу» на 128,6 млн руб. В соответствии с законом суд взыскал с ташкентского завода компенсацию в двойном размере. Также крымчанин в рамках того же иска взыскал ростовской компании ООО «АРС Моторс» (продававшая аккумуляторы под торговым знаком истца) еще 6,2 млн руб. задолженности по лицензионному договору.

Узбекское предприятие со взысканием не согласилось и обжаловало его. В итоге спор дошел до Суда по интеллектуальным правам (СИП), который отменил решение АС Крыма и вернул дело на пересмотр, велев дать оценку доводам завода о недобросовестном поведении крымского бизнесмена.

При повторном рассмотрении арбитражный суд выяснил, что господин Палийчук еще в 2018 году вел переговоры с заводом о заключении дистрибьютерских контрактов от имени «АРС Моторс», по итогам которых Джизакский завод на условиях эксклюзивного поставщика обязался поставлять аккумуляторы KUCH в Россию и Беларусь. То есть, на момент подачи заявки на регистрацию этого товарного знака бизнесмен знал о том, что бренд уже используется другой компанией.

Сославшись с выводами СИП, суд указал, что такое поведение свидетельствует о недобросовестной цели предпринимателя, направленной на получение выгоды и взыскание компенсации.

Предоставление же правовой охраны спорному обозначению исключает возможность его свободного использования заводом и создает угрозу причинения ему убытков и вреда деловой репутации.

Начальник экспертного центра Российской государственной академии интеллектуальной собственности Геннадий Золотов поясняет, что так называемые патентные тролли в сфере интеллектуальной собственности, которые регистрируют товарные знаки не с намерением их использовать, а с целью предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота — нередкое явление.

На вопрос о перспективе аннулировании прав на товарный знак аккумуляторов он отмечает, что вероятность этого есть. «Аннулировать право на товарный знак может любое лицо, обратившись в Роспатент. А учитывая, что Суд по интеллектуальным правам прямо указывает на противоправность действий предпринимателя, то возможность для оспаривания регистрации есть»,— считает эксперт.

Михаил Волкодав