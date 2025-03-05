У «тролля» сел аккумулятор
Суд отказал крымчанину во взыскании 257 млн рублей с завода в Узбекистане
Арбитражный суд Крыма при пересмотре дела отказал местному бизнесмену во взыскании 257 млн руб. с Джизакского аккумуляторного завода (Ташкент, Узбекистан) за использование бренда KUCH. Узбекский производитель использовал товарный знак при поставках батарей для завода «КамАЗ» в Татарстане. Суд признал, что бизнесмен регистрировал такой товарный знак исключительно для взыскания компенсации с добросовестных участников экономической деятельности. Юристы отмечают, что подобные действия имеют признаки патентного троллинга и, вероятно, повлекут аннулирование прав правообладателя на товарный знак.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
АС Крыма пересмотрел иск местного предпринимателя Артема Палийчука из Симферополя о взыскании компенсации 257 млн руб. за нарушение исключительного права на товарный знак автомобильных аккумуляторов KUCH с Джизакского аккумуляторного завода и отказал в его удовлетворении. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.
Господин Палийчук является правообладателем данного товарного знака. Он заявил, что Джизакский завод без его разрешения использовал бренд, поставляя аккумуляторы из Средней Азии заводу «КамАЗ». Представители иностранного завода, в свою очередь, заявили, что истец не использует товарный знак, в то время как бренд использовался узбекской компанией до его регистрации в России крымчанином.
В соответствии с информацией на сайте Джизакского аккумуляторного завода, предприятие основано в 2003 году. Завод обладает производственной мощностью 800 тыс. аккумуляторов в год. Производимые аккумуляторы продаются под торговой маркой JAZ Battery. По данным сайта бизнес-миссии Made in Uzbekistan, продукцией ташкентского завода комплектовались автомобили, выпускаемые на заводах: ПАО «КамАЗ», GMUz, Manauto, Samauto, а также сельскохозяйственная техника холдинговой компании «Узагросаноатмашхолдинг». Свою продукцию завод экспортирует в страны Азии.
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ИП Артем Палийчук занимается торговлей автодеталями и узлами, а также владеет компанией «Магнат-Ойл» с тем же видом деятельности, зарегистрированной в Симферополе в 2014 году. Предприниматель запатентовал 28 товарных знаков, и еще 12 заявок подано на регистрацию, права на пользование тремя товарным знаками переданы по лицензионным договорам.
При первоначальном рассмотрении дела в 2023 году АС Крыма установил, что Джизакский завод неоднократно в период с 2019 по 2022 годы обеспечивал поставки аккумуляторов «КамАЗу» на 128,6 млн руб. В соответствии с законом суд взыскал с ташкентского завода компенсацию в двойном размере. Также крымчанин в рамках того же иска взыскал ростовской компании ООО «АРС Моторс» (продававшая аккумуляторы под торговым знаком истца) еще 6,2 млн руб. задолженности по лицензионному договору.
Узбекское предприятие со взысканием не согласилось и обжаловало его. В итоге спор дошел до Суда по интеллектуальным правам (СИП), который отменил решение АС Крыма и вернул дело на пересмотр, велев дать оценку доводам завода о недобросовестном поведении крымского бизнесмена.
При повторном рассмотрении арбитражный суд выяснил, что господин Палийчук еще в 2018 году вел переговоры с заводом о заключении дистрибьютерских контрактов от имени «АРС Моторс», по итогам которых Джизакский завод на условиях эксклюзивного поставщика обязался поставлять аккумуляторы KUCH в Россию и Беларусь. То есть, на момент подачи заявки на регистрацию этого товарного знака бизнесмен знал о том, что бренд уже используется другой компанией.
Сославшись с выводами СИП, суд указал, что такое поведение свидетельствует о недобросовестной цели предпринимателя, направленной на получение выгоды и взыскание компенсации.
Предоставление же правовой охраны спорному обозначению исключает возможность его свободного использования заводом и создает угрозу причинения ему убытков и вреда деловой репутации.
Начальник экспертного центра Российской государственной академии интеллектуальной собственности Геннадий Золотов поясняет, что так называемые патентные тролли в сфере интеллектуальной собственности, которые регистрируют товарные знаки не с намерением их использовать, а с целью предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота — нередкое явление.
На вопрос о перспективе аннулировании прав на товарный знак аккумуляторов он отмечает, что вероятность этого есть. «Аннулировать право на товарный знак может любое лицо, обратившись в Роспатент. А учитывая, что Суд по интеллектуальным правам прямо указывает на противоправность действий предпринимателя, то возможность для оспаривания регистрации есть»,— считает эксперт.