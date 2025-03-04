Маск потребовал от Зеленского действий после слов о мире

Американский миллиардер и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск призвал проследить за действиями президента Украины Владимира Зеленского. Ранее тот заявил о готовности к работе над установлением мира «под сильным лидерством президента Трампа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Pool / AP Илон Маск

Фото: Pool / AP

«Важны действия, а не слова. Посмотрим, какие будут действия»,— написал Илон Маск в соцсети X.

28 февраля между президентами США и Украины произошел спор, после которого Белый дом прекратил военную помощь Киеву. Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что Вашингтон может возобновить поставки, если убедится в готовности Украины к переговорам.

Владимир Зеленский 4 марта написал в соцсети X, что встреча с Дональдом Трампом «пошла не так, как предполагалось». Он добавил, что «Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить долгосрочный мир». По его словам, Киев также готов подписать сделку по ископаемым «в любое время и в любом удобном формате».

Подробнее — в материале «Ъ» «Приостановка по требованию».