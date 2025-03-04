Власти Югры обсудили проекты КРТ в пяти муниципалитетах

На Градостроительном совете в ХМАО-Югре (Ханты-Мансийский автономный округ) под руководством губернатора Руслана Кухарука обсудили вопросы модернизации инфраструктуры в пяти населенных пунктах: Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Горноправдинске и Березово, сообщили в пресс-службе правительства округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проекты КРТ предполагают расселение и снос аварийного жилья, а затем возведение новых домов и объектов социальной инфраструктуры.

В Ханты-Мансийске работы запланированы на площади 33 га; в Сургуте обновят центральную часть города, микрорайоны 43 и 27А; в Нижневартовске — территории вблизи окружной клинической больницы, часть квартала В5 и 33 микрорайона. В Горноправдинске построят три жилых комплекса, а в Березово новый микрорайон.

«Сошлись с коллегами во мнении, что реновация территорий требует тщательной проработки концепции и архитектурного облика будущих строений»,— отметил Руслан Кухарук. По его словам, реализация этих проектов направлена на улучшение инфраструктуры муниципалитетов и создание комфортных условий для жизни.

Полина Щуцкая