Салман Бабаев и его сыновья

Бабаев Салман Магомедрасулович родился 1 сентября 1955 года в Махачкале. Окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог» (1978).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Салман Бабаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Салман Бабаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В 1978–1987 годах работал на Дальневосточной железной дороге, в 1987–1997 годах — на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), дослужился до должности начальника БАМа.

В 1998 году переведен на должность замначальника Северо-Кавказской железной дороги, в 1999-м стал замначальника Московской железной дороги. В 2002 году возглавил Центр фирменного транспортного обслуживания при Министерстве путей сообщения РФ.

В 2003–2007 годах — вице-президент ОАО РЖД. В 2007 году стал гендиректором Первой грузовой компании (ПГК), в 2011-м — вице-президентом РЖД по коммерческой деятельности. Курировал всю деятельность компании по организации грузоперевозок. В 2017 году уволился по собственному желанию.

В 2019 году вошел в совет директоров ФК «Локомотив». В 2023 году возглавил совет директоров ПГК. В феврале 2024 года избран в состав президиума Союза операторов железнодорожного транспорта. В апреле того же года указом президента РФ награжден орденом Александра Невского.

Женат, две дочери и два сына. Сыновья Руслан и Тимур Бабаевы родились 24 июля 1985 года в Хабаровске, оба окончили Московский государственный университет путей сообщения (2007). Руслан получил квалификацию «инженер путей сообщения», Тимур — «экономист».

Руслан Бабаев с 2007 года работал в филиале ОАО РЖД — Московско-Курском отделении Московской железной дороги. В 2012 году стал заместителем руководителя по организации перевозок «СГ-транс», входит в совет директоров компании. В 2018–2023 годах — советник гендиректора по развитию «СГ-транс». С декабря 2023 до августа 2024 года — гендиректор ПГК.

Тимур Бабаев с 2007 года работал в департаменте корпоративных финансов ОАО РЖД. В 2012 году перешел в «СГ-транс», в 2016-м стал председателем совета директоров. В 2016–2018 годах параллельно был гендиректором АО «Вектор Рейл» — основного акционера «СГ-транс».