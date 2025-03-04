Правосудие заграниц

Возможность исполнения за рубежом решений российских судов по коммерческим спорам сохраняется до сих пор. Юристы проанализировали практику в ряде стран, с которыми Россия теперь поддерживает тесные связи, включая Китай, Кипр, Казахстан, ОАЭ, Индию. Оказалось, что в ряде стран исполнению российских решений не помогает даже наличие двустороннего соглашения с РФ о правовой помощи. Впрочем, одной из самых частых причин отказа в исполнении является банальное неуведомление ответчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Юридическая компания АЛРУД с участием еще нескольких юрфирм провела обширное исследование, изучив условия для признания и, напротив, основания для отказа в исполнении российских судебных решений в Китае, Гонконге, Сингапуре, ОАЭ, Индии, Израиле, Турции, Казахстане и на Кипре. Партнер АЛРУД Дмитрий Купцов объясняет выбор государств их тесными связями с Россией (несмотря на то что некоторые из них включены в список недружественных): «Российский бизнес продолжает работу с контрагентами из этих стран или же считает реалистичной возможность взыскания там долгов по ряду причин: условно нейтральная политическая позиция и инвестиционная привлекательность».

Соглашение, уважение и признание

С рядом стран Россия имеет подписанные международные соглашения о правовой помощи (Кипр, Индия и Китай), но не всегда это гарантирует признание решений отечественных судов в этих государствах, отмечают в АЛРУД. Если с Кипром сложилась практика признания российских решений со ссылкой на двустороннее соглашение, то в Китае и Индии подобная практика почти отсутствует.

В отсутствие соглашения судебные решения могут быть признаны на основе принципов международной вежливости и взаимности — это означает, что иностранный суд согласится исполнить решение российского суда, если последний в схожих случаях признавал или был готов признать судебное решение из этого государства. Заместитель председателя КА «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов подчеркивает фундаментальную роль этого принципа, определяя его как своеобразный «шлюз доверия» между правовыми системами. Он отмечает интересный факт: в Гонконге и Сингапуре, где действует система общего права, принцип взаимности не является единственным или обязательным критерием для признания решений иностранных судов.

Более того, авторы исследования делают вывод, что решение российского суда может быть признано за рубежом даже при отсутствии реальных примеров взаимности.

Так, апелляционный суд Дубая счел достаточным для признания факт того, что в России в признании решений судов ОАЭ не отказывают (концепция «негативной» взаимности), приводит пример Дмитрий Купцов. Он также обращает внимание на позицию Верховного суда Израиля о том, что «для признания в этой стране решения российского суда достаточно доказать существование разумного потенциала к признанию решений израильских судов в России».

Наиболее последовательная и достаточно единообразная практика по признанию российских судебных решений сложилась в Турции. Суды там неоднократно (в том числе после февраля 2022 года) приводили в исполнение российские решения, а отказы были связаны в основном с нарушением формальных оснований.

Ответчику забыли написать

Даже при наличии взаимности и отсутствии политических препятствий иностранные суды проверяют ряд юридических критериев, несоблюдение которых приведет к отказу в признании и исполнении российского решения, напоминает старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Такие основания, добавляет он, во многих странах очень похожи, среди них отсутствие компетенции у суда, нарушение публичного порядка, противоречие ранее вынесенному решению. Любопытно, что в Китае, замечает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков, решения российских судов в большинстве случаев не признаются, несмотря на наличие двустороннего договора с РФ о правовой помощи. Правда, уточняет юрист, в основном это происходит «из-за неуведомления китайских ответчиков российскими судами».

В целом большинство опрошенных “Ъ” юристов называют нарушение прав ответчика одной из наиболее распространенных причин отказа в признании российских судебных решений на территории иностранных государств.

По оценкам основателя юридической практики K-Legal (готовит экспертные заключения для иностранных и российских судов) Александра Костина, «безусловную пальму первенства» среди оснований для отказа держит ненадлежащее извещение стороны спора и — реже — несвоевременное. По наблюдениям адвоката Forward Legal Евгения Зубкова, также нередко суды ссылаются на отсутствие двустороннего договора о правовой помощи. Но, в отличие от неуведомления ответчика, это не является безусловным основанием для отказа.

Судей обманом подкупили

Есть и более интересные причины не исполнять российские судебные акты. Так, в ряде стран среди оснований отказа можно встретить такое: «Решение получено путем мошенничества». Дмитрий Купцов объясняет, что «под мошенничеством в данном случае понимается обман судей, существенно повлиявший на их решение, которое признается за рубежом». То есть речь не идет о мошенничестве в его уголовном-правовом понимании. Господин Костин отмечает, что это основание отказа «в целом характерно для стран англо-американского права и его применение подразумевает наличие определенной недобросовестности со стороны участников разбирательства, включая заведомо ложные заявления в иностранном суде, фальсификацию доказательств, подкуп судьи и тому подобные недобросовестные действия».

Среди стран, которые учитывают такой обман и мошенничество (fraud) как основание не признавать судебные решения, Андрей Гусев называет Израиль, Сингапур (если решение получено путем мошенничества), Индию (если решение вынесено с использованием обмана), Китай (если решение получено через fraud или подкуп). Даже в относительно дружественных к исполнению юрисдикциях, таких как Дубай, круг допустимых возражений против исполнения судебного акта ограничен, но включает обвинения в fraud как основание не признавать такое решение, уточняет господин Гусев.

Российские суды иногда отказываются приводить в исполнение решения иностранных судов по причине включения этой юрисдикции в список недружественных по отношению к РФ.

Однако аналогичных мотивов у иностранных судов юристы пока не встречали. Тем не менее, указывает Илья Рачков, «глупо отрицать влияние политических отношений между Россией и другими странами на признание российских судебных решений». Вместе с тем Даниил Черных-Аипов говорит, что «в странах, сохраняющих нейтральную позицию по отношению к России (например, ОАЭ, КНР, Турция), политический фактор менее выражен и решения продолжают признаваться на основе взаимности или международных соглашений».

Кроме того, Дмитрий Купцов обращает внимание на то, что даже объявление лица санкционным не создает автоматически препятствия для признания судебных решений с его участием. Так, Израиль признал решение, вынесенное в интересах одного из российских подсанкционных банков.

По активам и суд

Для повышения шансов российских истцов признать решения отечественных судов за границей Евгений Зубков рекомендует российским истцам начать с поиска активов иностранного ответчика и обращаться в те юрисдикции, где у контрагента есть имущество, а также имеется договор с РФ о правовой помощи. Кроме того, добавляет господин Зубков, желательно привести как можно больше примеров из российской практики, в которых признавались решения судов этого государства.

Андрей Гусев также советует рассмотреть альтернативные механизмы защиты прав, проанализировать возможные возражения от проигравшей стороны. Илья Рачков считает более перспективным передавать споры по внешнеэкономическому контракту не в государственные суды, а в международные коммерческие арбитражи: на основании Нью-Йоркской конвенции 1958 года их решения должны признаваться в 172 странах мира. Если же при наличии оговорки на арбитраж спор против иностранного контрагента все-таки рассмотрел российский госсуд по правилам об исключительной подсудности (ст. 248.1 АПК РФ позволяет это для защиты интересов российских лиц, пострадавших от зарубежных санкций), по мнению ряда юристов, это может существенно снизить шансы на исполнение российского решения за границей.

Диана Лисунова, Анна Занина