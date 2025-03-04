Коммунальный вперед

Как выяснил «Ъ-Прикамье», краевые власти разрабатывают проект единой управляющей компании для бюджетных организаций. УК займется учетом и мониторингом качества коммунальных услуг, поставляемых в учреждения образования и здравоохранения. При этом оператор будет контролировать все коммунальные процессы, в том числе техническое состояние зданий. Система может быть создана на базе краевого комплексного расчетного центра («КРЦ-Прикамье»). В краевом минЖКХ точный спектр функционала компании пока не называют. Ранее в Пермском крае был учрежден региональный оператор коммунальных услуг, занимающийся регулированием потребления коммунальных ресурсов. По мнению экс­перта, новая система позволит сократить финансовые потери краевой системы ЖКХ. Однако переход в нее городских соцучреждений потребует времени и значительных вложений.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», в Пермском крае может появиться единая управляющая компания для учета и мониторинга коммунальных услуг, поставляемых в государственные и муниципальные учреждения, включая образовательные и медицинские организации. Как рассказал «Ъ-Прикамье» источник, знакомый с ситуацией, УК возьмет под управление все коммунальные процессы социальных учреждений для снижения их финансовых и ресурсных затрат. Среди прочего, УК будет реагировать на внештатные ситуации коммунального характера, поддерживать надлежащее техническое состояние зданий, заниматься ремонтом объектов коммунального назначения. При этом для учета ресурсов компания будет использовать энергосберегающие технологии, в том числе соответствующее программное обеспечение.

По словам собеседника, такая управляющая компания позволит правильно распределять ресурсы с помощью специальных методов мониторинга, чтобы избежать недостаточную или избыточную поставку теплового ресурса. «Управляющая компания может быть создана на базе „КРЦ-Прикамье“»,— подчеркнул источник.

ОАО «Комплексный расчетный центр-Прикамье» («КРЦ-Прикамье») с 2007 года оказывает услуги коммунального биллинга в сфере ЖКУ, включающего расчетное, информационное и финансовое обслуживание. Компания сотрудничает с ресурсоснабжающими и управляющими компаниями, а также ТСЖ и ЖСК. Операционная деятельность КРЦ охватывает 14 населенных пунктов Прикамья и обслуживает более 1 млн счетов потребителей.

Как пояснили в краевом минЖКХ, вопросы создания в регионе новой управляющей организации и ее точного функционала обсуждаются. Сроки регистрации УК в ведомстве не уточнили.

По данным источника «Ъ-Прикамье», в 2025 году краевые власти могут запустить пилотный проект цифровых инструментов для региональной организации, обслуживающей соцобъекты, по аналогии с УК для жилого фонда. К 2030 году предполагается поэтапно присоединить к проекту порядка тысячи учреждений, в том числе детские сады, школы и объекты здравоохранения.

Ранее краевые власти уже пытались создать организацию с аналогичным функционалом. В 2022 году Фонд развития Пермского края (ФРПК) и две частные компании учредили в Перми ООО «Региональный оператор коммунальных сервисов» (РОКС). В ФРПК тогда поясняли, что РОКС займется коммерческим учетом и мониторингом поставляемых коммунальных услуг. Организация налаживает автоматизированное регулирование потреб­ления ресурсов, контро­лирует их качество на вводе в здание, проводит мониторинг распределения его по объекту. Так, компанией создана база потреб­ления ресурсов по каждому зданию, портал с личными кабинетами для потребителей коммунальных сервисов. Кроме этого, предполагалась разработка платформы РОКС, позволяющей удаленно получать информацию об обеспечении здания ресурсами.

Отметим, что аналогичные системы управления коммунальными механизмами и контроля ресурсов ФРПК внедряет и в жилой сектор. Так, ранее была создана организация для управления ЖК «Любимов» в Березниках — ООО «УК „Любимый дом“». С января 2025 года УК принадлежит администрации Березников.

Бывший вице-премьер Пермского края Антон Удальев пояснил, что разработка единой системы конт­роля коммунальных ресурсов началась в регионе еще в 2018 году. По его словам, благодаря такой системе оператор сможет оперативно управлять качеством подачи ресурсов, например, регулировать температуру теплоносителя в зданиях с учетом их параметров и реальной погоды. «Вопрос внедрения новых систем необходимо решать системно, на уровне подведомственных министерств. В ином случае структуру будет внедрить сложнее из-за необходимости согласований с главами и руководящими департаментами»,— подчеркнул эксперт. Господин Удальев отметил также, что система управления коммунальными ресурсами не только значительно оптимизирует работу конкретных учреждений, но и поспособствует сокращению возможных ресурсных и финансовых потерь региональной системы ЖКХ в целом.

По словам главврача ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница №2 им. Ф.Х. Граля» и экс-депутата краевого заксобрания Сергея Клепцина, регулярных проблем с системой ЖКХ учреждение не испытывает, тем не менее, централизация системы коммунальных услуг в лице единой компании могла бы не только улучшить ее качество, но и систему оплаты.

Руководитель пермского ООО «УК „Индустрия“» Наталья Чеботкова считает, что понять положительные и отрицательные качества новой УК можно только после ее непосредственного внедрения на местах.

Анастасия Леонтьева