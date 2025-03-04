Мин Аун Хлаин сходил королем

4 марта президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлаином, который высказал ему то, что давно собирался. Специальный корреспондент Андрей Колесников отмечает, что все это было зафиксировано в книге, которую премьер подарил президенту. Так что все, что касается реинкарнации древнего короля Мьянмы в наши дни в Кремле в виде Владимира Путина, задокументировано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В коробках у премьера Мьянмы были приготовлены невероятные сюрпризы

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ В коробках у премьера Мьянмы были приготовлены невероятные сюрпризы

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

До того как премьер Мьянмы зашел в Зеленую гостиную Кремля, он успел за утро побывать, кажется, во всех московских гостиных. Его приняли в Белом доме, в Совете федерации, в Госдуме, с ним увиделся Сергей Шойгу, наконец — и как мог не увидеться, если они считаются не разлей вода с Мин Аун Хлаином. Буддисты, что вы хотите.

Но апофеоз наступил, конечно, в Зеленой гостиной, где обычно происходят переговоры в узком составе. И на этот раз это были такие переговоры, каких я не видел и не слышал за все время наблюдений, то есть считай что за 25 лет.

Когда мы зашли в гостиную, здесь уже были министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр промышленности Антон Алиханов, то есть те переговорщики, которые успели до этого переговорить с Мин Аун Хлаином в Белом доме под руководством председателя правительства Михаила Мишустина.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и некоторые другие члены делегации зашли позже. И когда проходили мимо меня, я все-таки успел спросить одного из российских переговорщиков, когда наконец тот состав, который сегодня на переговорах с премьером Мьянмы называется узким, отправится в Эр-Рияд на те переговоры, к которым будет приковано даже более пристальное внимание, чем к сегодняшним.

Мой собеседник все понял правильно и переспросил:

— С Трампом? В Эр-Рияде? Не-ет, даже наметок пока что нет, когда поедем. Даже представления пока нет никакого!

Казалось, нет даже уверенности, что такая встреча вообще состоится.

Впрочем, позже этот же собеседник признал, что все, конечно, идет к тому, что встреча будет, но уж точно не в ближайшее время.

Тем временем уже через несколько минут в гостиную вошел Владимир Путин, а затем и премьер Мьянмы. Они тепло обнялись — было видно, что не случайный человек приехал в Кремль.

Стоило отметить фото- и видеооператоров из Мьянмы. Нет, это при всем уважении не китайские товарищи. Они деликатны и тихи. Такое впечатление, что и не фотографы даже, а просто буддисты. Извиняются все время. Но свое дело делают. И их российские коллеги, расчувствовавшись на мгновения, даже уступали им свои законные места.

К сожалению, фотоаппараты у граждан Мьянмы оказались не новые и беспощадно трещали, когда они начали лихорадочно снимать (а начали они немедленно и все подряд), так что даже слов из глубины гостиной было не слышно. Так что не так уж и тихи.

В это же время некоторые журналисты и особенно журналистки пытались наладить хотя бы ментальную связь с министром иностранных дел России. То есть одна из них, например, громко говорила, обращаясь к Сергею Лаврову, что он у нее изображен на аватарке в WhatsApp в телефоне. То есть не она сама, как бывает у девушек, а именно он (впрочем, у девушек бывает и так). И я даже проверил. Точно. Все четко. Так и есть.

Надеяться на ответную любезность она и не смела.

Вслед за севшим на свое место премьером в гостиную вошла и делегация Мьянмы. Человек шесть были примерно или даже беспримерно одеты. То есть абсолютно одинаково: черные костюмы со значками, черные ботинки, белые рубашки, красные галстуки. И все примерно одинакового роста, возраста; и жгучие брюнеты. Все как один достойная копия своего премьера. (Хоть и вряд ли они считали себя достойными.)

Российские переговорщики, надо признать, на этом фоне смотрелись не так торжествующе дисциплинированно и многообещающе выигрышно. Честно говоря, ну кто во что горазд…

Начиналось все так, как лучше бы не начиналось, но начинается всегда, то есть Владимир Путин с воодушевлением рассказал про растущий товарооборот между двумя странами.

Правда, потом президент России все же произнес несколько слов от себя:

— И, конечно, не могу не поблагодарить вас за подарок очень теплый: вы привезли в прошлом году, прислали нам шесть слонят, и они уже переданы в Московский зоопарк (на самом деле, как потом выяснилось, их отправили в Большой Московский цирк на проспекте Вернадского.— А. К.). Спасибо большое!

Шесть слонят (не десять же негритят) оказались новостью, и, судя по лицам некоторых российских переговорщиков, ошеломляющей. Казалось, они не рассчитывали на такую щедрость со стороны коллег.

Шесть слонов — это был, конечно, царский подарок, а точнее, королевский. (В Мьянме как позже высказался переводчик,— король.) Ведь не один и два.

Решили: дарить так дарить. И вручили сразу шестерку слонов. И теперь, значит, они наши слоняры.

Между тем премьер Мьянмы был чрезвычайно благодарен за такие слова Владимиру Путину и благодарно откликнулся на них:

— Уважаемый президент,— сообщил премьер,— вы отметили, что мы подарили вам шесть слонов, и эти слоны жили в нашей стране в жаркий сезон, а сейчас они живут в России в такие температуры!..

Он сокрушенно покачал головой. Он испробовал эту температуру сегодня на себе. Можно сказать, на своей шкуре, и поэтому хорошо понимал, что испытывали слоны на своей.

— И поэтому,— продолжал премьер,— я спрашивал сразу, как там наши слоны, как они живут. И мне отвечали: «Не волнуйтесь, все они под контролем».

То есть живы.

— Для меня,— продолжал Мин Аун Хлаин,— большая честь снова встретиться с вами в Кремле!

Последний раз они виделись в сентябре 2022 года во Владивостоке. То есть примерно через полгода после начала СВО.

— Это показывает,— справедливо отметил премьер Мьянмы,— что Россия для меня дружественная страна.

Действительно, что еще показывает, если не это?

Он уже 11 раз, оказывается, был в России и чувствует себя «не как гость, а как дома».

Что ж, такие люди, как Мин Аун Хлаин, нужны сейчас России как воздух даже после того, как у нее только что стали появляться новые союзники. Ведь в 2022 году у нее таких союзников не было. А Мьянма была. И голосовала везде, где надо и как надо. А это было, надо полагать, непросто.

— Расстояние между двумя нашими странами очень далекое, но мы ближе сердцами,— обратил внимание Мин Аун Хлаин.— Почему мы так друг друга любим?..

Да, почему?

— Мы всю нашу историю (еще когда Мьянма называлась Бирмой, а Россия — Советским Союзом.— А. К.) поддерживали друг друга.

И тогда-то поддержку б. Бирмы трудно было переоценить, а уж теперь-то тем более.

— Пользуясь случаем,— продолжил премьер,— я хочу рассказать вам одну историю. Она касается именно отношений между двумя нашими странами.

Не очень привычно было слышать во время протокольного мероприятия такие слова, но ведь это было еще, как потом оказалось, даже не начало.

— Вот книга, которую у нас выпустили в 1942 году,— кивнул Мин Аун Хлаин.

Министр, сидевший слева от него, лихорадочно распаковывал сначала одну книгу, потом убедился, что это не та, и достал другую. Эта была та, что надо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер и президент не могли нарадоваться друг другу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер и президент не могли нарадоваться друг другу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Это оригинал,— продемонстрировал премьер Мьянмы.— И я сделал копию.

Владимиру Путину и предназначалась копия.

Все это выглядело более чем интригующе. Ведь за тривиальной книжной формой скрывалось, уже ясно, неординарное содержание.

— Расскажите, пожалуйста,— попросил откровенно заинтересовавшийся Владимир Путин, который, скорее всего, заскучал от собственной речи.

— Где отмечено лентой, там можно открывать,— кивнул премьер.

Пока президент искал ленту, министр, сидевший рядом с премьером, вскочил и бросился было к нему, но был остановлен такими, видимо, взглядами тех, кому надо, что оказался просто пригвожден ими к своему месту.

— И там на русском языке должно быть…— продолжал премьер.— Во время Будды король Мьянмы дружил с ним. Это была предсказуемая дружба…

Переводчик премьера делал свое дело не очень хорошо, но в принципе было понятно.

— И король, когда его хоронили, пожертвовал Будде продукты и лекарства. И когда еще пожертвовал коров, Будда улыбнулся. И его спросили: «Почему ты улыбнулся, Будда?», и он ответил, обращаясь к королю: «Через две тысячи лет по буддийскому календарю ты станешь российским королем! И этот король должен быть сильный, лидирующий!.. И по оружию тоже очень хорошее состояние будет у него!..»

Уже было понятно, куда клонит Мин Аун Хлаин. Но тем не менее невероятно. Даже еще более.

Речь шла о том, что Владимир Путин — реинкарнация короля Мьянмы.

Вот о чем шла речь.

И Владимир Путин слушал и, благодарно улыбаясь, кивал. Видимо, он был согласен.

— И этот король подружится с нашими коровами!..— воскликнул Мин Аун Хлаин.— И вот сейчас Россия стала страной, на которую мы ориентируемся в военных технологиях! И вообще, это слово Будды исполнилось в данный момент! А написано было в этой книге еще в 1938 году (или все же в 1942-м.— А. К.)!

Он поднял над собой оригинал.

— Сейчас по буддийскому календарю, кстати, уже больше 2500 лет… Мне все это подсказал мой старый ученик, поэтому я узнал…

Логичнее было бы, если бы подсказал старый учитель, но и так выглядело более чем убедительно.

— Из-за этого я горжусь! — снова воскликнул Мин Аун Хлаин.— И насколько я знаю, вы лидируете в России не пять лет, не десять лет, а уже достаточный срок!

Он не имел в виду, конечно, что уже достаточно.

— Это можно сказать, что вы не просто лидер страны. Вы являетесь королем этой страны!

Да, все вышло так, как предсказал Будда. После реинкарнации король снова стал королем. Только теперь его зовут Владимир Путин.

— Я об этом говорю, потому что в предыдущей жизни так бывает. Такие встречи потом…— Мин Аун Хлаин окончательно ушел в область чистой философии, комментируя свою сегодняшнюю встречу с бывшим королем Мьянмы после реинкарнации.

Потом еще был разговор о противодействии западных стран в условиях однополярного мира, в результате чего появилась «ситуация с Украиной». И что история России — «это великолепная история» и это «история противодействия западным странам». И история Мьянмы — тоже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены российской делегации редко бывают так воодушевлены

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Члены российской делегации редко бывают так воодушевлены

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— И Советский Союз все равно стал лидирующей страной в нашей стране! — констатировал премьер.— А сейчас я уверен, что каждая страна должна защищать себя и свой суверенитет (как защищает то есть Россия.— А. К.), свой народ и свой интерес, если на них посягают. И мы понимаем ситуацию в России и полностью поддерживаем ее по операции по Украине, и могу сказать, что победа скоро за нам…— переводчик замешкался и поправился,— за вами! И также у нас есть поговорка, что когда идет война, то если это для блага народа, для страны, то эта страна всегда победит!

И как-то все под конец стало вдруг неочевидно.

— Большое спасибо за этот подарок необычный,— тем не менее поблагодарил Владимир Путин, который, уверен, не слышал ничего подобного ни в Зеленой гостиной, ни в какой-либо другой.— Буддизм относится к одной из четырех наших религий… Спасибо большое, мы относимся к этому с уважением!

Еще был обед, затем прозвучали заявления для прессы.

Впрочем, дальше было неважно все.

Совершенно все.

Андрей Колесников