Чтоб служба «Панцирем» не показалась

“Ъ” стало известно о коррупционном скандале в зенитном ракетном Краснознаменном полку, обороняющем небо над столичным регионом. Один из офицеров попался на взятках от подчиненных. За незаконное вознаграждение в размере 50 тыс. руб. капитан разрешал сержантам и солдатам отправляться на занятия, в ходе которых из контрактников, занятых в охране части, готовили членов экипажей зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении капитана М. рассмотрел Одинцовский гарнизонный военный суд (ГВС; Московская область). В ходе разбирательства было установлено, что в 2023 году в полк ПВО поступила заявка о наборе военнослужащих на переподготовку — в вооруженных силах требовались члены экипажей ЗРПК «Панцирь», которые хорошо зарекомендовали себя в ходе отражения атак ВСУ, в том числе с использованием беспилотной авиации.

Узнав, что из его подразделения трое — два солдата и сержант — хотят уехать на переподготовку, командир роты охраны и обороны части предложил кандидатам в зенитчики заплатить по 50 тыс. руб.

Деньги, по данным обвинения, были переданы наличными посреднику. Тот положил их на счет карты Сбербанка своей жены, а уже потом перевел ротному. Причем нужной суммы у одного из военных не оказалось, и он передавал ее частями.

Как позже говорили военнослужащие, они хотели бы получить престижную в войсках специальность, нести на ЗРПК «Панцирь» боевую службу в зоне СВО или возле нее, а также иметь поощрения в виде премий и наград за уничтожение целей.

О незаконных выплатах узнали сотрудники военной контрразведки ФСБ. Военный следственный отдел СКР по их материалам возбудил в отношении ротного уголовное дело о получении им трех взяток (ст. 290 УК РФ).

Капитан полностью признал свою вину в незаконных поборах, объяснив следователям, а потом и суду, что брал деньги для того, чтобы возместить собственные расходы за ремонт казарменного фонда.

В уголовном деле, правда, говорилось, что он потратил средства в личных целях. Уголовное же преследование взяткодателей было прекращено, и они стали свидетелями обвинения по делу.

Как бы там ни было, Одинцовский ГВС не стал строго наказывать капитана. Учитывая признание вины и другие смягчающие обстоятельства, в том числе «инициативный ремонт казарменного фонда» и публичное извинение перед военнослужащими, суд назначил ему по каждому эпизоду взяток штраф в размере 250 тыс. руб. с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, на срок один год. Путем частичного сложения наказаний общий штраф был определен в размере 550 тыс. руб., а запрет установлен на срок два года. Военнослужащие, желающие пройти переподготовку для службы на ЗРПК «Панцирь», ее получили.

Николай Сергеев