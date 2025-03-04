Московская компания построит в Липецкой области бассейн за 313,4 млн

Администрация Липецкого округа Липецкой области подвела итоги открытого конкурса на строительство модульного бассейна в селе Хрущевка. Победителем стало московское ООО «Проммодульизготовление» Галины Савухиной, предложившее выполнить работы за 313,4 млн руб. при начальной цене 313,5 млн. В торгах участвовали еще две компании, оценившие свои услуги в 312 и 313 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Работы предстоит выполнить до 20 декабря этого года. Новый спортивный объект площадью до 1,7 тыс. кв. м появится на улице Молодежная. Планируется, что он будет состоять из двух уровней и вмещать до 36 человек в смену. Внутри здания расположатся кабинет директора, бухгалтерия, методический кабинет, тренерская на пять человек, женские и мужские раздевалки, душевые и санузлы (в том числе для персонала), преддушевая, помещение для технического персонала, администрация, охрана, гардероб.

По данным Rusprofile, ООО «Проммодульизготовление» было зарегистрировано в Москве в мае 2017 года для производства строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал — 10 тыс руб. Гендиректор — Роман Свистунов. 100% владеет Галина Савухина. Выручка общества в 2023 году составила 1,1 млрд руб. (+100%), чистая прибыль — 38 млн руб. (+537%).

На прошлой неделе стало известно, что ООО «Липецксантехмонтаж-1» депутата липецкого облсовета Андрея Бугакова выиграло контракт на строительство детсада в селе Косыревка Липецкого округа за 387,8 млн руб.

Анна Швечикова