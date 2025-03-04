В транспортной полиции России созданы подразделения по беспилотникам

Подразделения по применению и эксплуатации беспилотников созданы в транспортной полиции России, передает ТАСС со ссылкой на материалы расширенной коллегии МВД. Заседание ведомства состоится завтра. В штат нового подразделения войдут 29 сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

Всего в распоряжении транспортной полиции находится 75 БПЛА. Уточняется, что для их корректной эксплуатации 313 полицейских прошли специальное обучение.

Среди основных задач профильного подразделения в материалах МВД перечислены организация мероприятий по применению и эксплуатации беспилотников, поддержание их в постоянной готовности для дальнейшего использования, учет и сбережение техники, а также обеспечение безопасности полетов.

Также сотрудников полиции с беспилотниками могут задействовать в розыске преступников и противодействии экстремизму и терроризму. «Подразделения для осуществления своих задач и функций имеют право использовать в установленном порядке информационные ресурсы МВД России»,— заключили в ведомстве.