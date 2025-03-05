«Пушкин» не вытянул прокат

Посещаемость кинотеатров по итогам февраля составила 8,9 млн человек, что на треть меньше показателей аналогичного месяца 2024 года. Участники рынка отмечают, что кроме проекта «Пророк. История Александра Пушкина» в прокате не было сильных релизов. Они ожидают, что по итогам года совокупный бокс-офис сократится, так как снижение посещаемости уже нельзя будет компенсировать повышением цен на билеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Из них следует, что посещаемость кинотеатров по итогам февраля оказалась ниже прошлогодних значений: 8,9 млн человек против 13,3 млн в феврале 2024 года. Пиковый период в этом году пришелся на неделю 13–19 февраля, следует из данных ЕАИС: было куплено 2,8 млн билетов (см. инфографику). Это ниже показателей аналогичного прошлогоднего периода на 20%. Сократился и общий бокс-офис, с 4,8 млрд до 3,8 млрд руб.

В целом совокупный бокс-офис российского проката за прошлый год достиг 45 млрд руб., это на 15% выше показателей 2023 года, следует из данных ЕАИС Фонда кино. Число проданных билетов, наоборот, сократилось: с 126,1 млн в 2023 году до 123,7 млн. В результате, как неоднократно отмечали участники рынка, сборы росли исключительно за счет повышения цен на билеты. Например, на новогодних праздниках в Москве средний чек достигал 721 руб., по стране — около 479 руб. (см. “Ъ” от 9 января).

Снижение посещаемости в феврале обусловлено как продолжающимся оттоком аудитории кинотеатров в сторону стримингов, так и отсутствием репертуарного разнообразия, считает гендиректор российского офиса Comscore Роман Исаев: «Многим зрителям нечего смотреть в кинотеатрах». По его словам, в прошлом году в прокате были более сильные релизы, например, фильм «Мастер и Маргарита», который на протяжении трех недель (с 25 января по 14 февраля 2024 года) удерживал лидерство по бокс-офису. «В этом году такого не случилось: "Пророк" из-за его неоднозначного формата "отпугнул" большую часть аудитории, в результате лишь на третьем уикенде он преодолел порог в 1 млрд сборов. Ранее прогнозировалось, что он соберет 2 млрд руб. кассы»,— уточнил господин Исаев.

«По сути, это ("Пророк".— “Ъ”) музыкальный фильм, даже драма, а такой жанр не настолько востребован у аудитории в сравнении с "аттракционами" (включает драки и спецэффекты.— “Ъ”) и детско-семейным контентом»,— считает источник на медиарынке. Российско-китайский проект «Красный шелк» при его «мощи и красоте» также не оправдал ожиданий рынка, а остальные релизы показали еще более низкие результаты, говорит Роман Исаев.

Участники рынка сходятся во мнении, что до майских праздников в прокате не будет новых проектов, претендующих на 1 млрд руб. сборов. Без них кинотеатрам в принципе тяжело завлечь публику, считает главный редактор отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» (БК) Максим Острый. Само число потенциально сильных релизов сохраняется на достаточно высоком уровне, в том числе за счет зарубежных картин, уточнил он. Среди них «Обезьяна» (США, Великобритания, Канада), «В потерянных землях» (Германия, Канада, США), «Мастер» (Великобритания, США). «Кинотеатрам есть с чем работать, более того, этот репертуар жанрово очень разнообразен и может вернуть ту аудиторию, которой на зимних каникулах смотреть было нечего»,— считает господин Острый. При этом все релизы логичнее видеть в качестве поддержки для хедлайнеров, говорит он.

В результате высок шанс, что кинотеатральные сборы этого года будут ниже, чем в 2024, считает собеседник “Ъ” в отрасли: «Первая половина года, очевидно, будет слабее из-за отсутствия крупных релизов весной и летом. А их не предвидится с учетом отсутствия знаковых голливудских премьер в легальном прокате. Кроме того, снижение посещаемости сложно будет компенсировать повышением стоимости билетов,которые и так уже достаточно дороги».

Юлия Юрасова