«Пушкин» не вытянул прокат
Кинотеатры испытывают дефицит кассовых фильмов
Посещаемость кинотеатров по итогам февраля составила 8,9 млн человек, что на треть меньше показателей аналогичного месяца 2024 года. Участники рынка отмечают, что кроме проекта «Пророк. История Александра Пушкина» в прокате не было сильных релизов. Они ожидают, что по итогам года совокупный бокс-офис сократится, так как снижение посещаемости уже нельзя будет компенсировать повышением цен на билеты.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
“Ъ” ознакомился с данными Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Из них следует, что посещаемость кинотеатров по итогам февраля оказалась ниже прошлогодних значений: 8,9 млн человек против 13,3 млн в феврале 2024 года. Пиковый период в этом году пришелся на неделю 13–19 февраля, следует из данных ЕАИС: было куплено 2,8 млн билетов (см. инфографику). Это ниже показателей аналогичного прошлогоднего периода на 20%. Сократился и общий бокс-офис, с 4,8 млрд до 3,8 млрд руб.
В целом совокупный бокс-офис российского проката за прошлый год достиг 45 млрд руб., это на 15% выше показателей 2023 года, следует из данных ЕАИС Фонда кино. Число проданных билетов, наоборот, сократилось: с 126,1 млн в 2023 году до 123,7 млн. В результате, как неоднократно отмечали участники рынка, сборы росли исключительно за счет повышения цен на билеты. Например, на новогодних праздниках в Москве средний чек достигал 721 руб., по стране — около 479 руб. (см. “Ъ” от 9 января).
Снижение посещаемости в феврале обусловлено как продолжающимся оттоком аудитории кинотеатров в сторону стримингов, так и отсутствием репертуарного разнообразия, считает гендиректор российского офиса Comscore Роман Исаев: «Многим зрителям нечего смотреть в кинотеатрах». По его словам, в прошлом году в прокате были более сильные релизы, например, фильм «Мастер и Маргарита», который на протяжении трех недель (с 25 января по 14 февраля 2024 года) удерживал лидерство по бокс-офису. «В этом году такого не случилось: "Пророк" из-за его неоднозначного формата "отпугнул" большую часть аудитории, в результате лишь на третьем уикенде он преодолел порог в 1 млрд сборов. Ранее прогнозировалось, что он соберет 2 млрд руб. кассы»,— уточнил господин Исаев.
«По сути, это ("Пророк".— “Ъ”) музыкальный фильм, даже драма, а такой жанр не настолько востребован у аудитории в сравнении с "аттракционами" (включает драки и спецэффекты.— “Ъ”) и детско-семейным контентом»,— считает источник на медиарынке. Российско-китайский проект «Красный шелк» при его «мощи и красоте» также не оправдал ожиданий рынка, а остальные релизы показали еще более низкие результаты, говорит Роман Исаев.
Участники рынка сходятся во мнении, что до майских праздников в прокате не будет новых проектов, претендующих на 1 млрд руб. сборов. Без них кинотеатрам в принципе тяжело завлечь публику, считает главный редактор отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» (БК) Максим Острый. Само число потенциально сильных релизов сохраняется на достаточно высоком уровне, в том числе за счет зарубежных картин, уточнил он. Среди них «Обезьяна» (США, Великобритания, Канада), «В потерянных землях» (Германия, Канада, США), «Мастер» (Великобритания, США). «Кинотеатрам есть с чем работать, более того, этот репертуар жанрово очень разнообразен и может вернуть ту аудиторию, которой на зимних каникулах смотреть было нечего»,— считает господин Острый. При этом все релизы логичнее видеть в качестве поддержки для хедлайнеров, говорит он.
В результате высок шанс, что кинотеатральные сборы этого года будут ниже, чем в 2024, считает собеседник “Ъ” в отрасли: «Первая половина года, очевидно, будет слабее из-за отсутствия крупных релизов весной и летом. А их не предвидится с учетом отсутствия знаковых голливудских премьер в легальном прокате. Кроме того, снижение посещаемости сложно будет компенсировать повышением стоимости билетов,которые и так уже достаточно дороги».