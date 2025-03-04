Китай и США разгоняют мировой госдолг

Рейтинговое агентство Standard & Poor`s ожидает, что в 2025 году мировой госдолг вырастет на 3% и достигнет $12,3 трлн. Увеличение будет вызвано необходимостью стимулирования экономики, а также ростом социальных и военных расходов. Активнее всего в мире будут выпускать новые долговые обязательства такие страны, как США и Китай, тогда как европейские страны сохранят объемы новых выпусков на уровне прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Harnik, File / AP Фото: Andrew Harnik, File / AP

В вышедшем сегодня прогнозе S&P Global Ratings говорится, что в 2025 году государства всего мира увеличат заимствования в общей сложности на 3% — до $12,3 трлн. Таким образом, мировой госдолг продолжает поступательный рост, начавшийся в 2022 году. Основными причинами новых заимствований аналитики S&P называют «затянувшееся инфляционное давление, неопределенность по поводу мировой торговой политики, фазу высоких процентных ставок, которые подразумевают высокую стоимость обслуживания новых заимствований на развитых рынках».

Крупнейшим мировым заемщиком в 2025 году останется США с объемом долгосрочного долга в $4,9 трлн — 40% от общего объема.

На втором месте по размерам госдолга находится Китай ($2,1 трлн, 17% от общемирового объема), который в прошлом году обошел по этому параметру Японию. По оценкам S&P, Китай в текущем году выпустит новые долговые обязательства примерно на $370 млрд (+22%), что станет рекордом среди всех стран. Столь существенный рост госдолга КНР эксперты объясняют продолжением начавшейся в прошлом году политики государственного стимулирования китайской экономики, которая продолжает тяжело восстанавливаться от последствий пандемии COVID-19.

В отличие от Китая и США, европейские развитые страны сохранят темпы новых заимствований на уровне прошлого года — $1,8 трлн, что составляет 3% от их ВВП. Тем не менее объем новых заимствований в 2025 году в Европе останется вдвое выше, чем до пандемии. Активнее всего занимать в текущем году будут такие европейские страны, как Италия ($380 млрд, +7% по сравнению с 2024 годом), Германия ($290 млрд) и Франция ($340 млрд). В свою очередь, Великобритания несколько сократит объемы новых госзаймов по сравнению с прошлым годом ($330 млрд) — на фоне экономических мер нового лейбористского правительства Кира Стармера, направленных на сокращение государственных расходов.

Еще одним фактором роста новых госзаймов в Европе, в основном в Центральной и Восточной Европе, является увеличение военных расходов в этом регионе, для чего Еврокомиссия уже ослабила соответствующие бюджетные требования.

Тем не менее аналитики S&P отмечают, что «многие европейские страны и без того обслуживают значительные объемы госдолга и работают в условиях торгового дефицита, который оказывает влияние на рыночные условия». Исходя из этого, рейтинговое агентство делает вывод, что центральноевропейские и восточноевропейские государства вряд ли пойдут на значительное увеличение военных расходов — учитывая замедляющийся экономический рост, старение населения и обязательства перед своими гражданами по обслуживанию растущих социальных расходов.

Объем новых заимствований развивающихся стран региона EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) в этом году также не будет расти: $624 млрд (в прошлом году — $630 млрд), доля госдолга от ВВП сохранится на уровне 7%. Основная динамика госдолга в этом регионе будет обеспечена сокращением заимствований со стороны Израиля и Саудовской Аравии, а также погашением значительного объема долгосрочных государственных займов в Польше. Рост же новых заимствований в этом году S&P ожидает в Египте, ЮАР и Абу-Даби.

Евгений Хвостик