В Самаре задержан главврач городской поликлиники №14 Игорь Немченко

СКР возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере в ГБУЗ СО «Самарская городская консультативно-диагностическая поликлиника № 14». Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник в правоохранительных органах.

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В медицинском учреждении с утра 4 марта проводились обыски и допросы. Задержан главный врач поликлиники, бывший председатель совета депутатов Красноглинского района Самары Игорь Немченко. Вместе с ним задержали главного бухгалтера Елену Семенову, а также двух бизнесменов: руководителя ООО «Медкар» Галину Корежину и директора ООО «Медстройпроект» Екатерину Баклаг. По предварительной информации источника в следственных органах, вышеуказанные компании занимались поставками медицинского оборудования в поликлинику № 14 по завышенным ценам. При этом оборот за последние годы превысил 90 млн. руб.

Галина Корежина является матерью иеромонаха Никиты (Корежина), личного секретаря митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия, настоятеля храма великомученика Георгия Победоносца. Екатерина Баклаг — племянница этого священнослужителя, известного своей дружбой со многими влиятельными бизнесменами региона.

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Евгений Чернов