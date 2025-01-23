Приставы могут взыскать здание епархии с земельным участком в центре Самары

В Арбитражном суде Самарской области продолжается разбирательство по иску судебного пристава-исполнителя Ольги Глушаковой, которая требует обратить взыскание на земельный участок площадью 680 кв. м вместе с расположенным там двухэтажным жилым домом (Садовая ул., д. 86) и разрешить их продажу на торгах. Земля и здание принадлежат Самарской епархии Русской православной церкви, но не имеет статуса религиозного использования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В 2016 году структура РПЦ заключила договор генерального строительного подряда с ООО «Самараметроспецстрой» (СМСС). Компания обязалась построить в городе храм во имя святого преподобного Серафима Саровского «собственными или привлеченными силами, поэтапно, в объемах, указанных в дополнительных соглашениях к контракту». Епархия же обязалась «принять результаты работы и обеспечить их оплату в размере, предусмотренном контрактом». После завершения строительства религиозная организация отказалась подписывать акты на сумму 65 млн руб. за дополнительные работы. В феврале 2022 года «Самараметроспецстрой» обратился с иском в Арбитражный суд Самарской области. Вместе с неустойкой претензии компании к религиозной организации составили 79 млн руб. После назначенной экспертизы определили, что выполнение дополнительных работ было необходимо «для придания комплексу храма завершенного архитектурного вида и нормального функционирования». В заключении утверждалось, что «введение объекта в эксплуатацию без выполнения данных работ было невозможным». В сентябре 2023 года суд удовлетворил иск застройщика, уменьшив сумму взыскания до 64 млн руб. В настоящее время приставами «применяется комплекс мер, направленных на исполнение требований решения суда».

Источник «Ъ», близкий к руководству региона, отметил, что областные власти регулярно выделяют епархии субсидии на компенсацию услуг ЖКХ. Предполагалось, что денежные средства могут уйти в счет погашения задолженности. «Сумма долга растет, так как денежные средства не уходят в счет погашения задолженности, а аккумулируются на счетах приходов епархии. При этом на территории Самары активно возводятся храмы в результате самозахвата земельных участков. Из 86 культовых сооружений 40 объектов не имеют разрешительной документации на эксплуатацию, что по закону не подразумевает их фактического использования»,— добавил собеседник издания.

Согласно данным открытых источников, в здании на ул. Садовой, 86 функционирует семейный творческий клуб на базе общественной организации «Союз православных женщин» в Самарской области.

Следующее заседание по данному иску состоится в Арбитражном суде Самарской области 30 января. Самарская епархия не смогла предоставить оперативный комментарий и рассказать свою позицию.

Андрей Сазонов