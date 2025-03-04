Сербии готовят новый курс

Президент Сербии Александр Вучич, называвший до сих пор главным внешнеполитическим приоритетом своей страны вступление в Евросоюз, анонсировал «совершенно иное позиционирование Сербии в абсолютно новом мире». По оценкам сербских экспертов, господин Вучич сейчас «тянет время, что необходимо ему для понимания, куда дует ветер», в конечном же счете он определится в ориентации на США и Россию, а не на Европу. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Johanna Geron / Reuters Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Johanna Geron / Reuters

Громкое заявление Александра Вучича о смене внешнеполитического курса Сербии последовало после недавней жесткой дискуссии лидеров США и Украины в Белом доме, приведшей к решению Вашингтона пересмотреть свою политику в отношении Киева. Объявив, что «мир стал абсолютно, абсолютно новым», сербский лидер анонсировал «совершенно иное позиционирование в нем Сербии». Новую концепцию внешней политики, по словам президента, вначале рассмотрит Совет национальной безопасности страны, после чего предстоит ее обсуждение в сербском парламенте, на основе которого соответствующие решения примет правительство.

Впрочем, Александр Вучич тут же изложил и собственное видение происходящих в мире перемен. «Налицо серьезные разногласия между США и Украиной,— констатировал он.— Но при всем уважении к украинцам для нас куда важнее спешка европейцев, жестко противопоставивших себя США. Даже утра не дождались, отреагировали спустя уже несколько минут. Европейские лидеры буквально соревновались между собой, кто окажет бОльшую поддержку Украине и Зеленскому. Это говорит о том, что пропасть между США и ЕС становится все шире».

В дальнейшем президент Сербии прогнозирует «жесткие политические конфликты, иной раздел мира, в котором Европа постарается представить себя в качестве нового маяка свободы».

Беспокойство Александра Вучича вызывает то, что «Европа попытается вместе с либеральными СМИ и американскими демократами объявить, что не может иметь дело не с Америкой, а с Трампом».«Думаю, что до установления стратегического партнерства на Западе в ближайшем году не дойдет,— подытожил сербский президент. И пояснил:— Произнесены слишком тяжелые слова. Америка — слишком крупная сила, чтобы отступить перед Европой, а для Европы мир без полной победы Украины — на самом деле поражение».

В такой ситуации Александр Вучич посоветовал Европе «умыться холодной водой» и понять, что «половина всего военного потенциала в мире принадлежит США и что большое число американских солдат размещено в Германии, Косово и Боснии». Сербия же, по утверждению ее президента, «в отличие от 90-х годов прошлого века, когда она не осознала значения падения Берлинской стены, сегодня куда лучше понимает происходящее и ведет себя мудро и с умом».

По оценкам сербских экспертов, своим громким заявлением о необходимости смены внешнеполитического курса Сербии Александр Вучич прежде всего «тянет время, что необходимо ему для понимания происходящего в мире».

«Широкие обсуждения внешней политики анонсировались и раньше, но так ни к чему и не приводили,— напомнил “Ъ” бывший сербский дипломат в ранге посла, а ныне внешнеполитический эксперт Сречко Джукич.— И сейчас наш президент хочет вдохнуть побольше воздуха, чтобы дать себе время понять, куда дует ветер». По словам эксперта, «творца сербской внешней политики сегодня терзают мучительные раздумья о том, к какому царству примкнуть, чтобы и волки были сыты, и овцы целы». «В конечном итоге таким царством останется Москва, еще в большой степени — Вашингтон, а Брюссель уже не столь важен,— говорит Сречко Джукич.— Сербия встанет на сторону Трампа и Москвы, а не Европы».

Геннадий Сысоев