СКА не будет разрывать контракт с серьезно травмированным Евгением Кузнецовым

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что клуб не будет разрывать контракт с нападающим Евгением Кузнецовым, который восстанавливается после сотрясения мозга, сообщает «Спорт-Экспресс». Наставник армейцев подчеркнул, что у него нет ответа, вернется ли форвард на лед в текущем сезоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК СКА Фото: Пресс-служба ХК СКА

Кузнецов заключил контракт с петербургской командой летом 2024 года, подписав четырехлетний контракт. В сезоне 2024/2025 звездный нападающий провел 38 за армейцев и набрал 37 (12+25 баллов). Форвард является двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка Стэнли 2018 года. В мае 2012 года ему присвоили звание Заслуженный мастер спорта России.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СКА потерпел четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. На этот раз подопечные Ротенберга уступили минскому «Динамо» в гостях со счетом 2:1. Единственную шайбу в составе петербуржцев забил Марат Хайруллин.

Андрей Маркелов