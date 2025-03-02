СКА уступил минскому «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

Петербургский СКА потерпел четвертое поражение подряд в матчах регулярного чемпионата КХЛ, на этот раз подопечные Романа Ротенберга уступили минскому «Динамо» в гостях. Встреча завершилась победой белорусского клуба со счетом 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СКА потерпел четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. На этот раз уступили минскому «Динамо» со счетом 2:1

Фото: Пресс-служба ХК СКА СКА потерпел четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. На этот раз уступили минскому «Динамо» со счетом 2:1

Фото: Пресс-служба ХК СКА

Хозяева площадки шокировали гостей двумя быстрыми шайбами в самом начале первого периода. Уже на 4-й минуте игры Крис Тирни реализовал большинство после удаления Андрея Педана за задержку соперника клюшкой.

Спустя две минуты экс-нападающий СКА Вадим Шипачев наказал свою бывшую команду с передач Андрея Стася и Александра Волкова. И вновь минчане отличились в большинстве, на этот раз петербуржцев подвел Сергей Сапего.

Гости пришли в себя лишь под самый занавес второго периода. На 37-й минуте петербуржцам удалась разящая контратака, которую точным броском завершил Марат Хайруллин. На более хоккеистов СКА, увы, не хватило.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургский «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в первом матче после возобновления чемпионата России после зимней паузы. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Андрей Маркелов