В Литве не показывают «Анору» и не продают книгу Джей Ди Вэнса

Литовские кинотеатры отказываются показывать фильм «Анора», получивший в воскресенье пять наград Американской киноакадемии. Об этом сообщают местные СМИ, в том числе национальная вещательная компания LRT. По данным вещателя, литовские компании отказываются от дистрибуции фильма «из солидарности с Украиной». Кроме того, снявшегося в фильме актера Юру Борисова здесь считают «российским пропагандистом», а в самом фильме, как сообщает вильнюсский журнал Zmones, «нет нехватки русского акцента».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeff Dean / AP Фото: Jeff Dean / AP

Тем временем, как сообщает та же LRT, издательство Sofoklis изъяло из продажи книгу вице-президента США Джей Ди Вэнса из-за приостановки американской помощи Украине.

«Книга Джей Ди Вэнса "Элегия Хиллибилли" изымается из продажи до тех пор, пока США не изменят своей политики в отношении Украины»,— цитирует служба новостей LRT пресс-релиз издательства.

Виктор Буй