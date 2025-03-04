Марин Ле Пен осудила «жестокое» решение США приостановить помощь Украине

Объявленное президентом Дональдом Трампом решение США временно прекратить военную помощь Украине вызвало резонанс во Франции. Лидер крайне правого «Национального объединения» RN Марин Ле Пен выступила с критикой в адрес американской администрации Дональда Трампа: «Это крайне жестоко по отношению к украинским солдатам, которые защищают свою страну».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Россия приветствовала решение США, назвав его «вкладом в мир», тогда как в западном мире, по словам бывшего премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, этот шаг восприняли как «предательство». Марин Ле Пен до последнего избегала комментариев о действиях новой американской администрации. Однако теперь она прямо осудила «жесткость» этого решения. «Никто не может заставить США продолжать поддержку, если они этого не хотят»,— признала она в беседе с журналистами Le Figaro, но добавила: «Однако несправедливо, что Украине не дали времени на подготовку».

По ее мнению, даже прекращение поставок оружия менее критично для безопасности Европы, чем отказ США от разведывательной и технологической поддержки Украины. «Это последствия цифровой зависимости Европы от США»,— отметила Ле Пен. В то же время она вновь подчеркнула, что выступает против «утопической идеи» общеевропейской обороны и отправки французских войск на Украину.

Подробнее о дискуссиях об Украине по Франции — в материале «Ъ» «''Если мы сильны, мы должны защищать себя сами''».

Алексей Тарханов, Париж