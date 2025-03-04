Власти Екатеринбурга планируют снести 7,5 тысяч гаражей на территории города

Около 7,5 тыс. гаражей на территории Екатеринбурга подлежат выносу, сообщил на заседании думской комиссии по городскому хозяйству директор департамента землепользования мэрии Геннадий Денисов. По его словам, всего в муниципалитете расположено 11 тыс. гаражей, из которых 3,5 тыс. «можно узаконить» в схеме размещения металлических гаражей. Господин Денисов добавил, что на вынос гаражей в городском бюджете на 2025 год заложено 1,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Депутат от «Единой России» (ЕР) Владимир Крицкий предложил собравшимся обсудить меры по ликвидации металлических гаражей на территории Екатеринбурга. «В 2015 году была поставлена задача ликвидировать все металлические гаражи. Это не означает, что мы лишаем инвалидов мест для хранения автотранспортных средств, они просто должны быть приведены в другое состояние»,— сказал он. Председатель комиссии Александр Колесников (ЕР) отметил, что на территории города расположены заброшенные гаражи распавшихся кооперативов. «Масса гаражей, которые строились Уралмашзаводом, брошены»,— добавил депутат.

Господин Колесников призвал представителей администраций районов, присутствующих на заседании, направить информацию по гаражам на их территории. «Выносить надо бесхозные гаражи прежде всего, потому что непонятно, кто и что там хранит»,— добавил он.

Василий Алексеев