Суд арестовал имущество экс-замглавы Росприроднадзора в Сочи

Суд арестовал имущество бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова и экс-руководителя Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислава Новикова в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигурантам предъявлено обвинение в хищении, совершенном в составе ОПГ. Сейчас бывший заместитель главы Росприроднадзора и экс-руководитель ФЦАО находятся под стражей. По этому же делу ранее осудили еще двух участников.

Олега Долматова задержали в Москве в июне 2024 года. По материалам следствия, занимая пост заместителя руководителя Росприроднадзора, задержанный планировал похитить бюджетные средства, выделенные на разработку программно-технического обеспечения для учета объектов, негативно влияющих на экологию. По версии следствия, для реализации замысла чиновник вступил в сговор со знакомыми лицами.

По версии правоохранительных органов, Олег Долматов организовал подготовку документации, обосновывающей завышенные затраты на создание программного обеспечения, и обеспечил победу подконтрольной организации в конкурсе.

«В рамках обеспечительной меры судом было арестовано имущество Олега Долматова и Владислава Новикова в нескольких регионах РФ»,— цитирует агентство своего собеседника.

Суд арестовал несколько автомобилей, земельные участки и квартиры, расположенные в Москве, Сочи и Ярославской области.

Ранее стало известно, что Росприроднадзор через суд взыскивает с фигурантов дела 370 млн руб.

Мария Удовик