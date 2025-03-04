Ставропольская компания «Агропартнер» признана банкротом

Арбитражный суд Ставропольского края признал ООО «Агропартнер» банкротом.. В отношении общества открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Олег Соломатин. Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агропартнер» зарегистрировано в городе Новопавловске Ставропольского края в 2019 году. Основной вид деятельности общества — оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Генеральный директор — Гарачик Бегиян. Выручка компании по итогам 2023 года составила 10,3 млн руб., чистая прибыль — 2,5 млн руб. Кредиторская задолженность предприятия на конец 2023 года составляла 32 млн руб. Среди профильных компаний региона ООО «Агропартнер» по показателю выручки занимает долю 0,09%

Согласно документам арбитражного суда, с иском о признании ООО «Агропартнер» обратилось осенью 2024 года ООО «Парадокс Пропертиз». Определением краевого арбитража от 7 октября 2024 года в отношении должника введена процедура наблюдения.

«Из проведенного временным управляющим анализа финансового состояния ООО “Агропартнер” следует, что за период с 2021 по 2023 года финансовая устойчивость анализируемого предприятия значительно снизилась, произошло более чем десятикратное снижение выручки и существенное снижение чистой прибыли. Размер кредиторской задолженности по состоянию на 11 февраля 2025 года, установленный в судебном порядке, составляет 13,5 млн руб. Возможность восстановления платежеспособности ООО “Агропартнер” за счет собственных ресурсов в процедуре наблюдения не установлена. Инвестиционные и иные предложения по выводу предприятия из кризисного состояния от органов управления должника и третьих лиц в адрес временного управляющего не поступали»,— говорится в решении суда.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», по итогам 2024 года убыток АО «Новопавловский элеватор» составил 26,8 млн руб., а убыток ставропольского АО «Зерно» за 2024 год составил 6,6 млн руб.

Дмитрий Михеенко