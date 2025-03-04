Убыток Новопавловского элеватора за 2024 года составил 26,8 млн рублей

По итогам 2024 года убыток АО «Новопавловский элеватор» составил 26,8 млн руб. Годом ранее убыток общества составлял 14,4 млн руб., следует из опубликованных в открытых источниках данных о годовой бухгалтерской отчетности предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Выручка Новопавловского элеватора за январь-декабрь прошлого года составила 10,7 млн руб. (31,5 млн руб. за 2023 год). Заемные средства предприятия на 31 декабря 2024 года составляли 127,6 млн руб. (89,7 млн руб. на конец 2023 года), кредиторская задолженность — 2,4 млн руб., дебиторская — 1,2 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Новопавловский элеватор» зарегистрировано в 1993 году в городе Новопавловске Ставропольского края. Уставный капитал общества, основным видом деятельности которого является хранение и складирование зерна, составляет 12,6 тыс. руб. Генеральный директор — Амалия Шедько, являющаяся также руководителем АО «Зерно» из города Георгиевска Ставропольского края. Головной компанией Новопавловского элеватора является столичное ООО «Русэлко».

Убыток АО «Зерно» за 2024 год составил 6,6 млн руб. (в 2023 году — 2,9 млн руб.). Выручка общества за прошлый год составила 14 млн руб. против 23,9 млн руб. в 2023 году.

Дмитрий Михеенко