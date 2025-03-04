Компания экс-депутата гордумы оспаривает отказ властей от инвестпроекта

Инвестиционно-строительная компания «Интерстрой» (ее возглавляет бывший депутат гордумы Максим Жук) в суде оспаривает действия минимущества и правительства Нижегородской области по одностороннему расторжению соглашения о реализации инвестиционного проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран экс-депутат гордумы Нижнего Новгорода Максим Жук

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ экс-депутат гордумы Нижнего Новгорода Максим Жук

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Строительства комплекса по производству металлоконструкций, предложенное предприятием холдинга «Металлостройконструкция», по распоряжению губернатора Валерия Шанцева было признано масштабным инвестиционным проектом Нижегородской области в начале 2017 года.Поэтому инвестор без торгов получил в аренду на девять лет земельный участок на улице Металлистов в Нижнем Новгороде. В 2019 году права аренды «Металлостройконструкция» уступила дружественному АО ИСК «Интерстрой».

Однако в июне прошлого года областные власти уведомили компанию об одностороннем отказе от инвестсоглашения. Поводом для досрочного разрыва отношений стала задолженность по арендной плате и нарушения условий договора. Как пояснили в областном министерстве имущественных и земельных отношений, выделенный участок не использовался, и инвестор на нем ничего не построил.

Иван Сергеев