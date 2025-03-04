VK может провести IPO своей «дочки» VK Tech

Компания VK (MOEX: VKCO) рассматривает возможность проведения публичного размещения акций своего IT-поставщика — VK Tech, сообщили «Ъ» во VK. В компании уточнили, что примут решение «с учетом рыночной конъюнктуры».

Сегодня VK Tech опубликовала финансовые результаты за 2024 год. Выручка разработчика корпоративного ПО VK выросла на 42,1% в годовом выражении, до 13,6 млрд руб. Роста удалось добиться благодаря расширению клиентской базы на 90,5%, а также увеличению продаж крупным клиентам и МСП.

VK Tech включает в себя среди IT-сервисов для бизнеса облачную платформу VK Cloud и коммуникационную платформу VK WorkSpace. «Ъ» сообщал о планах VK вывести VK Tech на биржу в декабре 2024 года. Источник «Ъ», близкий к структуре, допускал проведение IPO в 2025 году.

Подробности — в материале «Ъ» «На биржу идут облака».