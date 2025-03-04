Искусственный интеллект заселяют в экосистемы

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какие AI-технологии продемонстрировали бренды Honor, Samsung, Meizu и Tecno.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bruna Casas / Reuters Фото: Bruna Casas / Reuters

Одним из ведущих лейтмотивов ежегодной выставки Mobile World Congress, проходящей на этой неделе в Барселоне, стало внедрение инструментов искусственного интеллекта. Сразу несколько ведущих вендоров представили свои последние достижения в этой области.

В российской рознице бренд Honor начал продажи своего свежего флагмана Magic7 Pro с усовершенствованной тройной камерой AI Honor Falcon. А в столице Каталонии вендор представил программу Alpha Plan, суть которой сводится к трансформации бренда в компанию с ориентацией на экосистему устройств с искусственным интеллектом. На реализацию стратегии Honor закладывает пять лет и $10 млрд. Также производитель показал первый в индустрии стандарт сверхскоростной передачи файлов между устройствами различных операционных систем, новый бренд AI-технологий AiMAGE для обработки изображений, AI-апскейл для смартфонов серии Magic7, первый в мире агентный AI-ассистент и AI-детектор мошенничества с использованием дипфейков.

Компания Samsung на MWC 2025 ознакомила co своим видением развития мобильного ИИ, которое планирует внедрять в Galaxy AI, вроде управления умным домом, голосовых команд для поиска ресторана в картах, отправки данных через сервис сообщений или распознавание URL-адреса. Также отдельно стоит отметить первую гарнитуру смешанной реальности Samsung — Project Moohan, которая демонстрирует ИИ-возможности компании в области расширенной реальности. Устройство можно считать конкурентом Apple Vision Pro.

Бренд Meizu представил сразу целую экосистему продуктов, основанную на технологии Flyme AIOS. В фокусе внимания умные очки, смартфоны и даже автомобили. Также компания не забыла привезти свежие модели своих смартфонов, предназначенных для международных рынков: Note 22 и Note 22 Pro.

Список новинок компании Tecno расширили смартфоны серии Camon 40 с ИИ-функциями для фотографии, ноутбук Megabook S14, где машинное обучение работает на повышение производительности. И еще одним сюрпризом стали ИИ-очки.

Разработчики Lenovo сфокусировались на бизнес решениях, в частности, речь о концепте ноутбука ThinkBook Flip AI PC со складывающимся OLED-дисплеем.

Александр Леви