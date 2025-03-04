Из Абхазии ввезли рекордные 350 тонн мимозы

Рекордные 350 т мимозы прошли таможенный контроль на посту МАПП Адлер перед 8 марта. Объем импорта цветов превысил прошлогодние показатели более чем на 100 т, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Перед Международным женским днем за последние сутки границу пересекло почти 50 т «золотых» букетов.

Благоприятная погода способствовала раннему старту цветочного сезона, который начался уже в конце января 2025 года. Предприниматели доставляют мимозу в Краснодар, Ростов, Москву и другие регионы страны. Частные лица также перевозят небольшие букеты для личных целей.

Для транспортировки цветы упаковывают в коробки и перевозят при низких температурах. Таможенники обрабатывают цветочные грузы в приоритетном порядке. Современное оборудование позволяет проводить контроль без выгрузки товарных партий.

Основной поток мимозы продлится до конца этой недели.

В 2024 году из Абхазии в Россию специалисты грузоперевозки завезли 240 т этих цветов.

«Ъ-Сочи» писал, что со 2 марта возобновился ввоз мимозы после введенных ограничений из-за выявленных вредителей. Контроль за поставками будут осуществлять сотрудники Государственной инспекции по карантину растений.

Мария Удовик