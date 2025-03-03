В Сочи возобновили ввоз мимозы из Абхазии

Со 2 марта в Сочи возобновили поставки мимозы из Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Контроль за поставками будут осуществлять сотрудники Государственной инспекции по карантину растений.

По данным ведомства, мимоза относится к шестой группе Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, куда входят живые деревья, растения, луковицы, корни, срезанные цветы и декоративная зелень.

Ранее были установлены ограничения на поставки продукции в связи с обнаружением вредителя.

«Ъ-Сочи» писал, что во второй половине февраля за сутки таможенный контроль прошли 2,6 т мимозы. С начала сезона цветения сотрудники таможни Сочи оформили более 45 т акации серебристой.

Мария Удовик