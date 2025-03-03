В Сочи возобновили ввоз мимозы из Абхазии
Со 2 марта в Сочи возобновили поставки мимозы из Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Контроль за поставками будут осуществлять сотрудники Государственной инспекции по карантину растений.
По данным ведомства, мимоза относится к шестой группе Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, куда входят живые деревья, растения, луковицы, корни, срезанные цветы и декоративная зелень.
Ранее были установлены ограничения на поставки продукции в связи с обнаружением вредителя.
«Ъ-Сочи» писал, что во второй половине февраля за сутки таможенный контроль прошли 2,6 т мимозы. С начала сезона цветения сотрудники таможни Сочи оформили более 45 т акации серебристой.