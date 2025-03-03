ВСУ обстреляли шесть белгородских муниципалитетов за сутки; есть разрушения

За минувшие сутки вооруженные силы Украины атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 50 боеприпасов и 48 БПЛА. Никто не пострадал. Разрушения получили три частных домовладения и один легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе по поселку Малиновка и селам Бессоновка, Устинка и Черемошное, хуторам Угрим и Церковный ударили с помощью 14 боеприпасов и пяти беспилотников, все из которых сбила система ПВО. Сегодня ночью в селе Бессоновка в результате атаки дрона была повреждена линия электропередачи (ЛЭП) — в населенном пункте частично нет света. Аварийные бригады начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны.

В Валуйском округе поселок Уразово, села Двулучное, Долгое, Новопетровка, Принцевка и хутор Леоновка обстреляли с помощь 13 БПЛА, десять из которых ликвидировали. В Двулучном из-за атаки FPV-дрона в частном домовладении пострадала хозпостройка.

В Волоконовском районе село Тишанка попало под атаки ВСУ с помощью пяти боеприпасов. Разрушения получили частный дом, легковой автомобиль, надворная постройка, соцобъект и ЛЭП. Из-за последнего восемь населенных пунктов оставались без света — электроснабжение восстановили везде, кроме села Тишанка. Там еще идут работы.

В Грайворонском округе поселок Горьковский, села Новостроевка-Вторая и Сподарюшино обстреляли тремя артснарядами и четырьмя БПЛА. Стало известно, что ночью 2 марта в Горьковском из-за сброса взрывных устройств с беспилотника были разрушены три частных дома.

В Краснояружском районе поселки Задорожный и Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка, Репяховка и Теребрено атаковали с помощью 28 боеприпасов и 11 дронов. Поврежден недействующий соцобъект.

В Шебекинском округе поселок Красное, села Безлюдовка, Муром и Ржевка попали под удар с помощью 15 беспилотников, 13 из которых уничтожили. В селе Муром вследствие сброса взрывных устройств с БПЛА пострадали два частных домовладения и надворная постройка.

Сутками ранее ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 56 боеприпасов и 79 БПЛА. В результате пострадали два человека, зафиксирован ряд разрушений.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова