Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 4 марта

9:42. Завтра с 10:30 до 12:00 в Орле запланирована проверка систем оповещения с включением сирен. Об этом сообщили в мэрии облцентра.

9:31. 5 марта с 10:40 до 10:45 будет проводиться плановая проверка локальной системы оповещения Нововоронежской АЭС и включение сигнала «Внимание всем!». Об этом сообщили представители атомной станции.

9:23. Опасность атаки БПЛА объявлена в Шебекинском округе Белгородской области — РСЧС.

9:15. Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что при ночной атаке БПЛА никто не пострадал, последствий на земле нет.

7:16. Дежурные средства ПВО за ночь сбили над Россией 18 беспилотников, в том числе три над Воронежской областью и по одному над Белгородской и Курской. Об этом сообщили в Минобороны.

6:02. Отбой опасности атаки БПЛА в Белгородской области — РСЧС. Он был введен в 20:29 3 марта.

4:52. В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев. Он был объявлен в 20:36 3 марта.